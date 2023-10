Er ist nicht zu übersehen: Der Naturpark-Infopoint mit seinem wellenförmigen begrüntem Dach am Wanderparkplatz „Kehlen-Weißes Kreuz“ an der Gemeindeverbindungsstraße Gosheim ‐ Böttingen. Als erste der 56 Mitgliedsgemeinden im Naturpark Obere Donau e.V. ist Gosheim jetzt stolze Besitzerin eines Infopoints. Am Donnerstag wurde dieser eingeweiht.

Ursprung bei der Burg Wildenstein

Die Idee hierzu stammt, wie Landrat Stefan Bär in seinem Grußwort verriet, vom Bau eines Luchs-Infopoints bei der Burg Wildenstein, der 2017 durch den Naturpark Obere Donau zusammen mit der Gemeinde Leibertingen gebaut und zur Erfolgsgeschichte wurde. Dieser Luchs-Infopoint wurde zum touristischen Hotspot und ist Kreuzungspunkt diverser Rund- und Fernwanderwege.

Daraus ist 2018 im Zuge der Erarbeitung des neuen Naturparkplans die Idee entstanden, ähnliche Infopoints im Naturpark Obere Donau an touristisch hierfür geeignete Hotspots zu installieren. Der Naturpark soll über das eigentliche Donautal und das Haus der Natur in Beuron hinaus sichtbarer und damit bekannter gemacht werden.

Nicht jeder Besucher vom Donauberglandweg oder der Region der Zehn Tausender bringt dieses Gebiet nämlich automatisch mit dem Naturpark Obere Donau in Verbindung. 2019 wurde die Idee zur Errichtung dezentraler Infopoints in den Naturparkplan Obere Donau 2030 aufgenommen und das Thema wurde konkreter.

149.000 Hektar großer Naturpark

Das Konzept ist die dezentrale Errichtung von Infopoints möglichst über den ganzen Naturpark hinweg an etwa 10 bis 15 Stellen zur besseren Flächenpräsenz von Naturparkthemen. Der Naturpark ist rund 149.000 Hektar groß und umfasst 56 Kommunen sowie Teile von vier Landkreisen ‐ Tuttlingen, Sigmaringen, Balingen und Biberach ‐ entlang von 100 Kilometerfließstrecken der Donau.

An jedem Standort soll es allgemeine Infos zum Naturpark geben, außerdem wird ein spezielles Natur/Kultur-Thema für den jeweiligen Standort aufgegriffen. In Gosheim sind es Greifvögel und Eulen.

Auch für Kinder ist etwas geboten

Neben Mitmachaufgaben gibt es ein Kinderquiz. Auf drei weiteren Tafeln werden Standortgemeinde und interessante touristische Ziele in der näheren Region vorgestellt. „Uns war es wichtig, dass die Infopoints nicht im Stil klassischer Schutzhütten und Holzpavillons gebaut werden, sondern es sollte ein innovativer Designvorschlag entwickelt werden, der überall in gleicher Form verwirklicht werden kann, einen hohen Wiedererkennungswert aufweist und modern und filigran daherkommt“, so der Landrat.

Wir hatten einige Diskussionen im Gemeinderat geführt, da es bei uns mehrere Sehenswürdigkeiten gibt. Bürgermeister André Kielack

2021 wurden die Fördermittel über die Planungsarbeiten beantragt und die Detailplanung nach Auswahl des Entwurfs „Landschaftswelle“ durch Milla und Partner GmbH, Stuttgart ausgearbeitet.

Gosheim war früh interessiert

Das ursprüngliche Konzept ging von 15 Standorten im Naturpark aus, schließlich lag die positive Rückmeldung von zwölf Kommunen vor. Gosheim bekundete bereits Anfang 2020 offiziell sein Interesse an einem geplanten Standort in der Gemeinde. „Wir hatten einige Diskussionen im Gemeinderat geführt, da es bei uns mehrere Sehenswürdigkeiten gibt“, sagt Gosheims Bürgermeister André Kielack. In der engeren Auswahl sei schließlich der Lemberg und Kehlen gewesen, das Ergebnis ist bekannt.

Das Ausschreibungsverfahren habe sich langwierig und schwierig aufgrund der Hybridstruktur des Bauwerks (Holz in Form der heimischen Weißtanne und Stahl) gestaltet, sagt der Landrat, vor allem aber aufgrund des Ukrainekriegs mit den dadurch verbundenen Preisexplosionen bei Holz, Stahl und weiteren Baustoffen.

Im Frühjahr 2023 begannen die Fundamentarbeiten durch die Gemeinde Gosheim auf eigene Kosten und parallel dazu die Produktion der Fertigbauteile.

80 Prozent der Nettokosten gefördert

Die Kosten einschließlich Planungskosten ohne Fundamentkosten, belaufen sich auf etwa 162.000 Euro brutto. Förderung davon sind 80 Prozent der Nettokosten, was schließlich 110.000 Euro bedeuten.

Der Infopoint wurde über die Naturparkförderung mit Mitteln der Europäischen Union, des Landes Baden-Württemberg und der Lotterie Glücksspirale finanziell unterstützt.

Mit der Gemeinde Rietheim-Weilheim steht bereits die nächste Gemeinde unmittelbar vor Baubeginn eines weiteren Naturpark-Infopoint. Standort soll hier der Rußberg sein.