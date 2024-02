In fast allen Branchen zuhause

Seit Jahrzehnten sind die Fünf-Achs-Bearbeitungszentren der Maschinenfabrik Berthold Hermle AG aus Gosheim nicht mehr aus dem Fertigungsalltag vieler Branchen weg zu denken. So zählen namhafte Branchen wie der Werkzeug- und Formenbau, der Maschinenbau, der Automotivbereich, die Medizintechnik, die Luft- und Raumfahrt, die Elektroindustrie, der Energiesektor aber auch zahlreiche Zulieferbetriebe und Lohnfertiger zu den Anwendern von Hermle-Produkten, schreibt die Firmenleitung in einer Meldung. Kunden schätzen demnach zum einen die Kompaktheit der modifizierten Gantrybauweise, die Modularität in den Aus-stattungsvarianten, aber auch die schnelle Installation und Inbetriebnahme und den Service.

Auch in diesem Jahr lädt das Unterfnehmen zur traditionellen Hausaustellung nach Gosheim ein. Vom 16. bis 19. April öffnen sich die Pforten der Werkshallen täglich von 9 bis 17 Uhr für die Besucher. Mit einem umfassenden Rahmenprogramm wie verschiedene Fachvorträge, Firmenrundgänge, einer Sonderschau mit über 40 Ausstellern aus den Bereichen Spanntechnik, CAD/CAM und Hard- und Software und natürlich der MPA-Technologie dem Additiven Fertigungsverfahren von Hermle.

Auf den über 20 Bearbeitungszentren alle live unter Span, werden einige der wichtigsten Branchen mit diversen Bearbeitungsbeispielen aufgezeigt. In diesen stellvertretend für die Branchen stehenden Bauteilen wurden neueste fertigungstechnische Technologien integriert die das Bearbeiten von komplexen Bauteilen noch wirtschaftlicher machen, heißt es. So sehen die Besucher unter anderem Rückwärtssenken, Verzahnungsstoßen, simultan entgraten, rollieren, Power-Skiving, Einsatz von Winkelköpfen und U-Achsen, Schnelllaufspindeln, das Ausspindeln oder IPO-Drehen. Ergänzt werden diese Technologien durch softwarebasierte Tools und Applikationen.

Beispiele die zu sehen sein werden: Strukturteil und Statorring in der Luft- und Raumfahrt, Knochenplatte in der Medizintechnik, verschiedene Gesenke im Werkzeug- und Formenbau, Motorengehäuse im Maschinenbau, Spätzlepresse im Modellbau und verschiedene Automationslösungen in der Produktionstechnik.