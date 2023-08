Der kleine Laden in der Gosheimer Hauptstraße 35 ist ein Seismograf. Dafür, wie es den Menschen materiell geht. Genauer eigentlich, wie es einem Teil der Menschen materiell geht in unserem reichen Land. Aber auch, wie sich das Wertemuster von Menschen verändert, die lieber gebrauchte Kleider kaufen. Und wie viel Solidarität in unserer Gesellschaft unverdrossen geübt wird. Er ist aus der Hilfswelle 2015/16, als auch in Gosheim Geflüchtete unterstützt wurden, übrig geblieben.

Seit August 2020 ist der Laden für gebrauchte Kleider und Haushaltsgegenstände — letzteres nur noch ganz wenig — aus dem ehemaligen Schlecker–Gebäude in die Hauptstraße 35 umgezogen. Die Gemeinde „sponsert“ die gute Sache mit Miete und Nebenkosten. Und unterstützt auch sonst tatkräftig, etwa durch den Bauhof beim Umzug.

Die acht Mitarbeiterinnen um Theresia Weber arbeiten vollkommen ehrenamtlich. Sie haben es so eingeteilt, dass es für sie — die meisten sind Rentnerinnen — gut zu leisten ist. Es ist viel Arbeit hinter den Kulissen. Der Laden ist nur einmal pro Woche, mittwochs von 16 bis 18 Uhr, geöffnet. Aber da kämen nach wie vor immer mindestens zehn, 15 Kundinnen und Kunden, berichtet Ulla Wildmann.

Manche Sachen tragen noch das Preisschild

Das Geschäft ist sehr einladend, heller, übersichtlicher, als der lange Raum im ehemaligen Schlecker. Die Blusen und Jacken auf den runden Ständern tiptop von der Qualität. Manche Sachen machen den Eindruck, sie seien nie getragen.

„Manchmal ist wirklich das Preisschild noch dran“, sagt Ulla Wildmann. Wenn es ein Fehlkauf war oder das Rücksenden bei Internetbestellungen zu sehr genervt hat zum Beispiel. Aber: Vieles ist in kleinen Damengrößen da, größere weniger.

Es sind meist Gosheimer Frauen, die die Kleider spenden. Oft sorgfältig gewaschen, duftend zusammengelegt in einem Korb. Selten passiert es, dass der Kleiderladen eher als Entsorgungsstation gesehen wird. Das merke man dann schnell.

Ausschlusskriterium: Katzen– und Hundehaare

Zum Beispiel wenn ganze Säcke gebracht werden und sich noch jede Menge Katzen– und Hundehaare an den Klamotten befinden. „Das tun wir dann gleich weg“, denn es ist ein immenser Aufwand, die Ware so auszusortieren und zu präsentieren, dass sie in dem hübschen Laden angeboten werden kann.

Auch wenn die Helferinnen es nicht so explizit sagen: Man merkt, dass dieser achtsame Umgang etwas mit der Achtung zu tun hat, die das Team auch den Kunden entgegenbringt.

Kleine Fleckchen in hochwertigen Shirts oder Hosen können die Kunden schon mal selber versuchen noch herauszuwaschen, aber ansonsten werden keine Mängel akzeptiert. Und auch die Motive, hier einzukaufen, werden mit Respekt betrachtet, das wird im Gespräch mit Ulla Wildmann schnell klar.

Während es am Anfang vor allem die Geflüchteten waren, die die Kleider für zwischen zwei und sieben Euro kauften, hat sich das inzwischen radikal geändert. Anfangs ging es vor allem auch um die Ausstattung für den Haushalt. Und wenn in einem solchen etwas gefehlt hat, was nicht gespendet worden war, dann hat das Team das auch schon mal vom Erlös extra gekauft.

Manchmal besorgt man auch etwas extra

Inzwischen leben die meisten Geflüchteten in Wohnungen und stehen auf eigenen Beinen. Die noch in der Sammelunterkunft wohnen, kommen gelegentlich vorbei, aber sie bekommen zum Beispiel auch Unterstützung von anderer Seite etwa für Kinderwagen oder Schulranzen.

Aber wenn jemand — egal wer — wirklich etwas braucht und nicht selbst leisten kann, und das auch der Trossinger Kleiderladen nicht habe, dann schaue man auch heute noch, dass man helfen kann.

Das ist das Kleiderladen-Team: Vorn von links: Elisabeth Probst-Boldt, Gitta Bauschert, Veronika Hermle, Regina Schmidberger, Ulla Wildmann, Theresia Weber;hintere Reihe: Ulla Karp-Lange, Agathe Mayer, Irene Ramizi. Auf dem Bild fehlt Karin Boniberger. (Foto: Privat )

Wie bei dem kleinen Kind, das als zu früh geborenes eine spezielle und nicht günstige Brille brauchte. Dass es die Brille dann gar nicht so oft anzog, steht auf einem anderen Blatt. Man hat halt mit Menschen zu tun, manchmal auch mit kulturbedingt anderen Eigenschaften.

Sehr originell geht zum Beispiel Wildmanns Schwester, die ebenfalls mitarbeitet, damit um, dass in manchen Herkunftsländern einfach prinzipiell gehandelt wird — was für Deutschland ja unüblich ist. „Sie schlägt einfach von vorneherein zwei Euro drauf, und dann landet man auch beim richtigen Preis.“

Endlich eine Jacke leisten können

Aber dass die Einkommensschere immer weiter aufgeht in Deutschland — eine Tatsache, die auch Statistiken belegen — das merkt man auch im Kleiderladen Gosheim. „Es ist jetzt eine ganz andere Klientel“, erzählt Wildmann. Die Kunden und Kundinnen kommen vom ganzen Heuberg, und auch aus Denkingen.

„Kürzlich war eine Frau da, die hat eine schöne Jacke für sieben Euro gefunden und sich sehr gefreut.“ Jetzt könne sie sich endlich eine solche leisten, habe sie gesagt. Eine alleinerziehende junge Mutter von zwei kleinen Kindern, die wegen der Betreuung nicht arbeiten kann.

Das ist nur ein Beispiel. Dass vor allem auch diese jungen Mütter von ihrem Laden profitieren freut die Gosheimerinnen besonders.

Auch aus ökologischen Gründen Second Hand

Mit demselben Respekt werden aber auch jene Menschen betrachtet, die aus ökologischen Gründen nicht beim schnell wechselnden Modediktat mitmachen wollen, sondern lieber Second Hand kaufen. Immerhin ist der Textilsektor laut EU für mehr CO2–Ausstoß verantwortlich, als Luftfahrt und Seeschiffahrt zusammen.

Von sozialem Geist seien aber auch die Spenderinnen getragen, erzählt Wildmann. „Sie kommen ganz bewusst hierher“ und versuchen die Sachen nicht auf E–Bay wieder zu verkaufen, wie es inzwischen viele machen. Sie wollen sie uneigennützig jemandem zugutekommen lassen.

Während des Gesprächs schaut unerwartet Elisabeth Probst–Boldt herein. Sie beginnt, klitzekleine Kinder–Schlupfhosen von einem Stapel sorgfältig zu begutachten und dann in das richtige Regal mit der entsprechend gekennzeichneten Größe zu legen. Man kann sich vorstellen, wie bald wieder ein kleiner Mensch mit Windelpaket in dieser Hose die Welt erkundet.

Warum helfen? Einfach so

Warum sie hilft und hier mitmacht? Sie stutzt erst einmal, als ob es sich um etwas ganz offensichtliches handle: „Einfach so“. Und nach kurzem Nachdenken: Schon vom Rotkreuz her — es sind ein paar dabei, die auch beim Roten Kreuz sind — helfe man. Und sie habe kleine Enkel, da habe sich angeboten, dass sie sich um die Kinderkleider kümmere.

Und: „Weil’s Spaß macht“. Denn der Laden ist auch ein kleiner Anlaufpunkt. Wer Kleider bringe, halte immer gern auch ein Schwätzchen. Die Kunden auch und manchmal kommen auch einfach so Leute vorbei, um sich zu unterhalten.

Wildmann ergänzt zu den Motiven: „Wenn man eine soziale Ader hat, dann lässt man sich das auch nicht nehmen.“ Die Idee eine Kaffeeecke im Laden einzurichten hätten sie aber verworfen, obwohl der Bedarf nach einem solchen zwanglosen Treffpunkt schon da sei. Aber das würde das Ehrenamt dann doch vermutlich wieder überfordern — und ist eigentlich auch nicht das Ziel des Ladens.

Die Helferinnen bekommen nichts

Es hat sich trotz der Coronazeit einiges an Erlös angesammelt — auch daran kann man ablesen, wie groß der Bedarf und wie sorgfältig geführt der Laden ist: Fast fünftausend Euro. Und die werden ebenfalls gespendet. Ans Hospiz, das Kinderhospiz in Villingen–Schwenningen, die Notfallseelsorge, die drei Gosheimer Kindergärten, den Tafelladen und die örtlichen Helfer vor Ort.

„Wir bekommen nichts, außer vielleicht einmal, wenn wir zusammen sitzen, etwas zu essen“, sagt Wildmann und schaut drein, als ob das das Selbstverständlichste der Welt wäre.