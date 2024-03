Hermle-Stiftung spendet fünf Millionen Euro

Die Hildegard-und-Katharina-Hermle-Stiftung lässt der Stiftung St. Franziskus eine Zuwendung in Höhe von fünf Millionen Euro zukommen. Es sei die bislang größte erhaltene Einzelspende im Bestehen der Stiftung St. Franziskus, heißt es in einer Pressemitteilung der Stiftung St. Franziskus, und ebenso die größte jemals getätigte Einzelspende der Hildegard-und-Katharina-Hermle-Stiftung. Zuvor hatte die Hermle-Stiftung bereits zahlreiche Projekte von St. Franziskus unterstützt, unter anderem vor drei Jahren den Neubau der Schulsporthalle in Heiligenbronn mit einer Spende ebenfalls in Millionenhöhe.

Viele Angebote für Teilhabe, Partizipation und Inklusion könnten nur durch zusätzliche Spenden realisiert werden, heißt es in der Pressemitteilung. Jedoch könne die Stiftung St. Franziskus über einen großen und treuen Kreis von Gönnern und Förderern verfügt. Die Hildegard-und-Katharina-Hermle-Stiftung sei dem Sozialunternehmen aus Heiligenbronn ganz besonders verbunden.

Die aktuelle Großspende über fünf Millionen Euro stelle einen weiteren Ausdruck des wohltätigen Zusammenwirkens stellt dar. Es handele sich um die bislang größte Einzelspende, die dem privaten Träger mit vielfältigen Einrichtungen, Angeboten und Leistungen in der Kinder- und Jugendhilfe, der Behindertenhilfe und der Altenhilfe zugutekommt. Miriam Hermle wird in der Mitteilung wie folgt zitiert: „Wir sind absolut überzeugt vom Konzept ,Campus Leben’, das uns die Stiftung St. Franziskus vorgestellt hat. Wir sind froh, dass wir unterstützen können, dieses innovative und dringend benötigte Projekt ins Laufen zu bringen.“

Auch Stefan Guhl, Vorstand der Stiftung St. Franziskus, äußert sich mit großer Freude und Dankbarkeit: „Wir sind überwältigt, von der außerordentlich großzügigen Spende durch die Hermle-Stiftung. Diese ist der Grundstein, der es uns ermöglicht, in ein bedeutungsvolles Projekt zu investieren. Ich bedanke mich - auch stellvertretend für die uns anvertrauten Menschen, die davon profitieren werden - ganz herzlich bei der Hermle-Stiftung, namentlich bei ihren Sprechern Miriam Hermle und Dietmar Hermle für diesen tollen Akt der Mitmenschlichkeit“.

Die Spende wird in das in der Planung befindliche Projekt „Campus Leben“ mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 30 Millionen Euro fließen, einem neuen und innovativen Schul- und Taubblindenzentrum in Heiligenbronn. Dort sollen weitere, dringend benötigte Plätze und Fachangebote für junge Menschen mit Sinnes- und Mehrfachbehinderung entstehen.

Notwendige Vorhaben wie der „Campus Leben“ und die damit verbundenen Leistungen für Menschen mit Behinderung würden von der öffentlichen Hand nicht mehr in voller Höhe abgedeckt, so die Mitteilung der Stiftung St. Franziskus. „Spenden sind daher unersetzlich“, so Andrea Weidemann, Vorständin der Stiftung, „bei uns kommen sie direkt den betreuten Menschen zugute“. Andrea Weidemann richtet ebenfalls ihren „ganz besonderen Dank“ an die Hildegard-und-Katharina-Hermle-Stiftung. Durch deren großzügige Zuwendung würden weitere Chancen auf mehr Teilhabe und eine bessere Lern- und Lebensqualität entstehen.