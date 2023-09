Hermle Mountainbike–Team beim „Schwarzwald Bike Marathon“

Unter dem Motto „Biken für krebskranke Kinder“ findet jährlich im September der Schwarzwald Bike Marathon in Furtwangen statt — inzwischen bereits zum 26. Mal. Das Mountainbike–Team „Hermle AG Team schneller Span“ nahm zum siebten Mal mit einem großen Firmenteam an der Veranstaltung teil.

Bei hochsommerlichen Temperaturen starteten insgesamt 64 Mountainbiker und -bikerinnen der Hermle AG und Hermle Systemtechnik GmbH auf den mit vielen Höhenmetern gespickten Distanzen mit 42 Kilometer, 60 Kilometer und 90 Kilometer rund um Furtwangen. Erstmals waren auch E–Biker am Start und genossen die besondere Atmosphäre der hervorragend organisierten Veranstaltung.

Das Hermle–Team war als größtes Firmenteam auf allen Strecken stark vertreten und konnte die Firmenwertung für sich entscheiden. Alle Starter erreichten das Ziel mit teilweise hervorragenden Einzelplatzierungen. Für das Hermle–Team steht vor dem sportlichen Erfolg aber das soziale Engagement und die langjährige Verbundenheit mit der Reha–Einrichtung auf der Katharinenhöhe im Fokus, teilt das Unternehmen mit.

Die Organisatoren des Radrennens engagierten sich von Beginn an für die Katharinenhöhe, indem jährlich ein Teil des Startgelds auf die Katharinenhöhe fließt. Die Hildegard und Katharina Hermle Stiftung, die seit vielen Jahren zu den wichtigsten Förderern der Katharinenhöhe gehört, unterstützt dieses Engagement tatkräftig. Ein Highlight stellt dabei jedes Jahr, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt, der Schwarzwald Bike Marathon dar, bei welchem die Hermle–Stiftung jeden vom Hermle–Team gefahrenen Kilometer in eine Spende von 20 Euro verwandelt.

Die vom Hermle–Team gefahrene Gesamtleistung von 3072 Kilometern ergab bei der diesjährigen Teilnahme eine Spendensumme von 61.440 Euro, die bei der Siegerehrung vor Ort in Furtwangen an die Katharinenhöhe übergeben werden konnte.

Die Hildegard und Katharina Hermle Stiftung finanziert sich aus Dividendenausschüttungen der Maschinenfabrik Berthold Hermle AG und engagiert sich für soziale, medizinische oder pädagogische Einrichtungen, aber auch für viele Einzelprojekte in der Region, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.