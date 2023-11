Hermle-Geschäftsverlauf im 3. Quartal 2023 stabiler als erwartet

Die Maschinenfabrik Berthold Hermle AG entwickelte sich im dritten Quartal 2023 erfreulich stabil. Basierend auf dem guten Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr erhöhte sich der Konzernumsatz des schwäbischen Automations- und Werkzeugmaschinenspezialisten in den ersten neun Monaten verglichen mit dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 20,3 Prozent auf 380,9 Millionen Euro (Vorjahr 316,7 Millionen Euro).

Dieser etwas über den Erwartungen liegende Verlauf resultierte vor allem aus der anhaltend hohen Nachfrage nach Hermle-Automationslösungen, die mit unternehmenseigenen Digitalisierungskomponenten ausgestattet sind. Im Inland steigerte Hermle den Umsatz um 21,3 Prozent auf 140,2 Millionen Euro (Vorjahr 115,6 Millionen Euro) und im Ausland um 19,7 Prozent auf 240,7 Millionen Euro (Vorjahr 201,1 Millionen Euro). Daraus errechnet sich eine Exportquote von 63,2 Prozent (Vorjahr 63,5 Prozent).

Die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage von Hermle stellte sich unverändert sehr solide dar. Damit hat das Unternehmen eine solide Basis für die laufenden, umfangreichen Investitionsmaßnahmen. In den ersten neun Monaten 2023 investierte Hermle konzernweit circa 20 Millionen Euro in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (Vorjahr 6,3 Millionen Euro). Im Mittelpunkt stand der Ausbau des Produktionsstandorts Zimmern ob Rottweil, an dem unter anderem eine Großteileproduktion entsteht, die Mineralgussfertigung erweitert und eine Photovoltaikanlage installiert wird. Die Gebäudehülle für die geplante Großteileproduktion ist inzwischen fertiggestellt, sodass der Innenausbau im Winter unabhängig von der Witterung vorangetrieben werden kann. Außerdem schreitet die Sanierung der ehemaligen Blechfertigung am Firmensitz in Gosheim voran. Diese soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Zusätzlich investierte Hermle in die Servicekapazitäten im Ausland, insbesondere in eine neue Tochtergesellschaft in Frankreich sowie eine Serviceniederlassung in Phoenix, Arizona, USA. An diesem wichtigen Verkehrsdrehkreuz installierte Hermle ein Logistikzentrum, von dem aus die Kunden im Westen und Südwesten der USA deutlich schneller erreicht werden.