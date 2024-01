Die Kreisstraße 5905 zwischen Gosheim und Böttingen ist seit Donnerstag, 18. Januar, wegen Erd- und Felsmaterial erneut gesperrt und kann, wie aus einer Pressemitteilung des Landratsamts hervorgeht, erst Anfang Februar wieder freigegeben werden.

Bei der Kreisstraße zwischen Gosheim und Böttingen erfolgt die Steinschlagsicherung über eine Kombination von Schutznetzen und einer hohen Gabionenwand, die in der Regel einen sicheren Stauraum für die Gesteinsmassen böten, so die Mitteilung des Landratsamts. Starker und andauernder Regen sowie Frost- und Tauwechsel in den vergangenen Wochen hätten zur massiven Materialablösungen im Hang der Gosheimer Steige geführt. Der Stauraum reichte nicht mehr aus, um die Erdmassen aufzuhalten.

Die Beräumung des Hanges erfolgt mittels eines Spezialtiefbaugerätes, das die Böschung bis in eine Höhe von 20 Metern beräumt und wieder sichert.

Bei guter Witterung und gutem Baufortschritt kann die Kreisstraße 5905 Anfang Februar wieder für den Verkehr freigegeben werden.