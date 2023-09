Der rote Klinkerstein, der dem „Roten Platz“ zwischen Rathaus, Ärztehaus und katholischem Gemeindehaus in Gosheim seinen Namen gibt, muss dringend saniert werden. Was 2005 im Zuge der Neuausrichtung der Ortsmitte beim Rathaus gut gemeint war, indem die Fassade des Gebäudes auch als Wegebelag verwendet wurde, stellt sich im Nachhinein als Fehler heraus.

Vor allem die Treppe ist beschädigt

Während Klinker in Norddeutschland ein beliebter Baustoff ist, ist er in hiesigen Breitengraden zum Beispiel durch häufigen Frost-Tau-Wechsel, eher ungeeignet. Davon konnten sich der Gemeinderat sowie zahlreiche Zuhörer während der Sitzung draußen ein Bild machen. Insbesondere die Treppenanlagen sind durch Pflasteraus- und -abbrüche enorm beschädigt.

Gosheims Bürgermeister André Kielack. (Foto: pm ) Juliane Hermle vom Planungsbüro Hermle stellte Sanierungsmöglichkeiten vor. Die von Bürgermeister André Kielack favorisierte Variante der kompletten Erneuerung des „Roten Platzes“ wurde bereits im Vorfeld vom Gemeinderat abgelehnt, mit der Begründung, dass der Charakter dieses Platzes dabei verloren ginge. Entschieden wurde, dass die auf den „Roten Platz“ führenden Treppenanlagen mit einem frostsicheren, monolithischen Belag (Granit) umgestaltet werden.

Umgestaltung mit Granit

Hinzu kommen die Erneuerungen der Pflanzbeete, der möglichen Installation von Pollern im Bereich der neuen Arztpraxis im Erdgeschoss des Gesundheitszentrums, der Anpassung der Rampe am katholischen Gemeindehaus sowie die Erneuerung der Entwässerungsrinnen.

Notstromaggregat fehlt noch

Ein weiterer Punkt der Gemeinderatssitzung war das Katastrophenmanagement. Aktuell ist die Gemeinde Gosheim in enger Begleitung durch die ENBW und die örtlichen Blaulichtorganisationen Freiwillige Feuerwehr und DRK mit der Erstellung eines Krisenmaßnahmenplans beschäftigt.

Dieser beinhaltet unter anderem die Anschaffung eines Notstromaggregats. Stand heute wäre bei einem großflächigen Stromausfall im Gemeindegebiet eine externe und autarke Stromversorgung nicht möglich.

Lediglich das örtliche Feuerwehrmagazin in der Daimlerstraße verfügt derzeit über ein vorhandenes Aggregat mit Strom. Allerdings eignet sich dieses Gebäude nicht als Anlauf-, Sammel- und Unterbringungsstelle für Bürger in Not.

Jurahalle als Notunterkunft? Eine kommunale Notunterkunft kann aus Sicht der Verwaltung nur in der Jurahalle geschaffen werden. Hier stünden ausreichend Flächen für Feldbetten, die Möglichkeit einer (Groß-) Küche sowie sanitäre Einrichtungen zur Verfügung. Aus diesem Grund schlug die Verwaltung die Anschaffung eines Notstromaggregats, Typ DW100 mit einem Leistungsvolumen von 100 KVA (Kilovoltampere) zu einem Preis von rund 100.000 Euro brutto vor, dem der Rat zunächst nicht zustimmte.

Zuerst gelte es noch zu klären, ob im Bereich der Jurahalle nicht ein Gasspeicher als stationäres Gerät installiert werden könnte. Das Gremium zog in Betracht, eventuell zwei Notstromaggregate mit 60 KVA anzuschaffen.

Krisenstab im Feuerwehrmagazin

Hintergrund dabei ist, dass bei einem Stromausfall der Krisenstab im Feuerwehrgerätehaus tagt, während die Bevölkerung die Jurahalle als Anlaufstätte nutzt. Daher ist eines dieser Geräte eventuell zu wenig.

Gegebenenfalls könnten im Zuge des Neubaus des Bauhofs freiwerdende Räumlichkeiten für die Errichtung einer stationären Notstromanlage genutzt werden. Zudem sollte geprüft werden, ob die beiden Schulen, Grundschule Juraschule und SBBZ Lembergschule, mittels einer solchen Notstromversorgung mitversorgt werden könnten.