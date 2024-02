Gerne erzählen Kata und Anton Sabo im gemütlichen Esszimmer von ihrem Leben, durch das sie schon 50 Jahre als Eheleute zusammen unterwegs sind. Genau am Freitag sind es 50 Jahre. Wie so oft sind Tochter Blazenka und Sohn Manuel zu Besuch und freuen sich, manch interessante Geschichte oder Begebenheit ihrer Eltern zum ersten Mal zu hören.

Zwar sind Kata und Anton beide im ehemaligen Jugoslawien geboren und aufgewachsen und heirateten auch dort, kennengelernt haben sie sich jedoch in Gosheim. Während seine Eltern mit dem kleinen Bruder aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Lage bereits Anfang der 1960er-Jahre nach Deutschland auswanderten, blieb Anton zusammen mit seiner jüngeren Schwester noch einige Jahre bei der Großmutter dort.

In Gosheim wartet eine berufliche Perspektive

Nach seiner Ausbildung zum Feinmechaniker für Büromaschinen und anschließender Militärzeit, fehlte ihm, wie zuvor seinen Eltern, die berufliche Perspektive in der Heimat und er folgte ihnen nach Gosheim, wo diese inzwischen sesshaft geworden waren. „Ich hatte einen Koffer, 50 D-Mark in der Tasche und keinerlei deutsche Sprachkenntnisse, so kam ich im Sommer 1971 mit dem Zug in Tuttlingen an“, erinnert sich Sabo.

Nach vier Wochen habe ich hier schon Fußball gespielt. Anton Sabo

Seine spätere Frau war bereits 1969 nach Deutschland gekommen. Zusammen mit ihren Eltern arbeitete sie in einer Fabrik in Gosheim. Obwohl ihr Berufswunsch Friseurin war, entschied sie sich dagegen: Das Geldverdienen war damals wichtiger. „Mein erster Stundenlohn lag bei 2,50 D-Mark und ich war mächtig stolz darauf“, sagt Kata.

Lange bleibt es beim freundlichen Lächeln

Wie es der Zufall wollte, kreuzten sich ihre Wege in jeder Mittagspause. Lange Zeit blieb es bei einem freundlichen Lächeln, doch irgendwann sprach Anton dieses „hübsche Mädchen“ an. Dass seine Cousine Katas Freundin war, brachte die beiden zudem näher. „Als er mit mir ausgehen wollte, musste er erst zu meinen Eltern kommen und um Erlaubnis fragen“, erzählt die heute 70-Jährige von den nicht einfachen Zeiten damals.

Zwei Jahre später, im Februar 1974, feierten sie ihre Hochzeit, und zwar in ihrer alten Heimat, der Stadt Osijek, die im heute östlichen Kroatien liegt. 150 Gäste waren zwei Tage mit dabei. Sie im weißen Brautleid mit langer Schleppe, er im schwarzen Anzug, so zog die Hochzeitsgesellschaft bei Regen durchs Dorf. Wie es der Brauch vorschrieb, legte sie ihr Brautkleid am ersten Tage um Mitternacht ab und tauschte es gegen ein rotes aus, denn dies sollte Glück bringen.

Arbeitgeber haben möblierte Wohnungen bereitgestellt

Der Start für das junge Paar in Gosheim glückte. „Die Wohnungssuche war früher viel leichter als heute. Der Arbeitgeber sorgte dafür, dass wir eine Wohnung bekamen, bezahlbar und möbliert dazu“, sagt der 75-Jährige.“ Sie seien gut in Gosheim aufgenommen worden, vor allem im Sportverein. „Nach vier Wochen habe ich hier schon Fußball gespielt.“

Lange Jahre war er als Jugendtrainer aktiv und als zuverlässiger Linienrichter bekannt. Seiner Liebe zum SV Gosheim ist er bis zum heutigen Tag treu geblieben. Für seine Frau war der Fußball dagegen weniger interessant.

Jedes Jahr in den Urlaub nach Kroatien

Zwar ist sie mit den Kindern manchmal auf den Sportplatz oder zu Festen gegangen, aber dabei beließ sie es. Sie war lieber mit Freundinnen zusammen spazieren oder ging ihrem Hobby, dem Stricken, nach. Höhepunkt für die Familie war der alljährliche Sommerurlaub in Kroatien. Sie besuchten die Großeltern und genossen Sommertage an der Adria.

Kennengelernt haben sie sich in Gosheim, geheiratet wurde aber in der alten Heimat Kroatien - zwei Tage lang. (Foto: Angela Hermle )

Ein schwerer Arbeitsunfall, der Anton um ein Haar das Leben gekostet hätte sowie die Zeit der Arbeitslosigkeit, die Kata und mit ihr die ganze Familie psychisch sehr belastete, gehören genauso zum Goldenen Ehejubiläum wie das Glück.

Er übernimmt jetzt auch den Einkauf

Anton und die Kinder schwärmen geradezu von Katas Kochkünsten, einfach hervorragend seien diese. Sie genießt seine Hilfsbereitschaft. „Er macht alles für mich. Seit mich der Ischiasnerv plagt und ich durch die Pflege meines Vaters an das Haus gebunden bin, übernimmt er sogar den ganzen Einkauf“, sagt Kata liebevoll.

Für die Zukunft haben die beiden keine „Extrawünsche“, Hauptsache „wir bleiben gesund“, meint Anton zufrieden. Der Festtag wird mit den Kindern, den beiden Enkeln und der Urenkelin gefeiert. An diesem Tag ruhen Katas Kochkünste und zusammen geht es nach Tuttlingen zum Essen.