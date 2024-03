Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 17 Uhr hat sich eine 21-jährige Motorradfahrerin in Gosheim schwere Verletzungen zugezogen. Die junge Frau war mit einer Yamaha von der Hauptstraße kommend auf der Heubergstraße unterwegs und wollte nach links auf die Industriestraße abbiegen.

Aufgrund eines Fahrfehlers kam die Motorradfahrerin von der Straße ab, prallte gegen eine Grundstücksmauer und stürzte in einen angrenzenden Vorgarten. Ersten Erkenntnissen zufolge erlitt die 21-Jährige eine Unterschenkelfraktur. Die Rettungskräfte brachten sie zur weiteren Behandlung in eine Klinik nach Rottweil. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von mindestens 500 Euro.