Dreister Dieb klaut geschmückten Weihnachtsbaum

Die Quirinskapelle in Gosheim ist ein Ruhepol und Kleinod. Wanderer kehren zu einer kurzen Besinnung oder auf der Suche nach Schutz vor einem Unwetter ebenso ein wie Menschen, die eine besondere seelische Not haben. Nicht zuletzt wegen der liebevollen Pflege und Gestaltung der Kapelle ist das so. Mit Schrecken haben die Drobnys am Samstag, 16. Dezember, festgestellt, dass der schön geschmückte Christbaum samt Ständer und Kerzen weg war.

Doch nicht nur das: Auch die hochwertige Fußmatte, mit der auch die Seiten der Schuhe sauber gemacht werden konnten vor Eintritt in die Kapelle, war verschwunden.

Nicht das erste Mal wird die Kapelle heimgesucht

Es ist nicht das erste Mal, dass jemand mit der Offenheit und Freundlichkeit der Kapelle und der sie pflegenden Familie nicht umgehen kann. So gibt es inzwischen keine Spendenbox mehr, nachdem diese mehrfach aufgebrochen worden war. Stattdessen Überweisungsträger.

Wer aber die Frechheit begeht, einen komplett geschmückten Baum zu stehlen und womöglich zum Christfest im eigenen Wohnzimmer aufzustellen, ist an Dreistigkeit kaum zu überbieten.

Hat jemand den Dieb gesehen?

Doch vielleicht ist jemandem ja aufgefallen, dass da plötzlich ein geschmückter Baum ins oder aus dem Auto verfrachtet wurde, oder er und eine hochwertige, robuste Fußmatte plötzlich in einem Haus aufgetaucht ist? Der kann sich gern entweder bei der Polizei Wehingen oder bei der Redaktion des Heuberger Boten per mail unter [email protected] oder telefonisch unter 07424/949315 melden.