Es sind die Gerüche, Empfindungen und Eindrücke und eine Begabung, die das alles zu einem Zusammenspiel bringen. Zusammen mit Geist und Wissen. Die Gerüche und Eindrücke, die Johannes Heimrath zu einem der ersten Ökopioniere Deutschlands gemacht haben, stammen aus Gosheim, vom Klippeneck, vom Dreifaltigkeitsberg.

Denn in Gosheim war er im Bett von Großmutter Peschek, der Frau des damaligen Gosheimer Schulleiters Hans Peschek, geboren und hat bis heute Erinnerungen aus der frühen Kindheit. Die Begabung ist die Musik, die er zum Beruf gemacht hat: Einzelteile zu einem klangvollen Ganzen zu bilden oder zumindest eine Vision davon zu entwickeln - und das in allen möglichen Bereichen, die Menschen und ihr Leben und die sie tragende Erde betreffen.

Bündnis für enkelfreundliche Landwirtschaft gegründet

Warum er sich später als Verleger, kommunaler Berater, Kommunalpolitiker, Berater der Sorben in Deutschland, Landwirt und Begründer zahlreicher Vereinigungen wie „Landwende“ oder das Bündnis für eine enkeltaugliche Landwirtschaft lebenslang engagiert: „Ich habe eine ungebrochene Beziehung zu meinen allerersten Lebenseindrücken“, sagt Heimrath.

Ich rieche jetzt noch den Wanderweg zu der Wunderfichte. Johannes Heimrath

Die Wiese zum Klippeneck hat völlig anders geduftet, als die Wiesen in Bayern, die schon damals ganz anders bewirtschaftet wurden.

Man habe die einzelnen Pflanzen und Kräuter nicht einzeln gesehen, obwohl man sie kannte, aber man habe diese Biodiversität gerochen und gespürt. „Der unglaubliche Duft der Kräutervielfalt, der tiefe Eindruck einer gesunden Natur haben mich nie verlassen.“

Es liege also in ihm, sich dafür einzusetzen, sagt Heimrath. „Ich kann nicht anders“.

Als Sudentendeutsche vertrieben

Das sind die Themen des gebürtigen Gosheimers, der schon früh verschiedene Lebenstationen hinter sich hatte, weil die Eltern auch wegen des Lehrerberufs des Vaters in Krumbach und schließlich in Fürstenfeldbruck lebten. Die Eltern und Großeltern waren als Sudetendeutsche nach dem Krieg vertrieben worden.

Heimrath hält auch Vorträge, etwa zum Thema „Wie machen wir Landwirtschaft enkeltauglich?“ (Foto: Barbara Sohler )

Aber geheiratet wurde in Gosheim, wo auch der Onkel Rudolf Peschek wohnte. Heimrath selbst wurde 1953 geboren und war bis 1958/59, als die Großeltern dann zu den Eltern nach Krumbach zogen, regelmäßig bei den Großeltern.

Großvater war Dorfleher und Organist

Ein Foto aus er Zeit zeigt Johannes Heimrath mit dem Großvater am Klavier. Der Dorflehrer war immer auch Organist, der Großvater spielte auch Geige, und der Großmutter wurde eine wunderschöne Singstimme nachgesagt, erzählt Heimrath. Seine Mutter hat die Zeit kurz beschrieben, darunter auch, wie gerührt sie alle darüberwaren, wie freundlich die Gosheimer mit ihnen, den Ortsfremden, die Hochzeit feierten.

Ich habe ich mir nie die Frage nach der Heimat gestellt. Johannes Heimrath

Auch weil sie mit dem Bewusstsein aufwuchsen, die „eigentliche Heimat“ sei das Sudentenland, „habe ich mir nie die Frage nach der Heimat gestellt“, sagt Heimrath im telefonischen Interview. Kleinjasedow sei in den letzten 27 Jahren wohl so etwas wie Heimat geworden, sagt er.

Wo sich seine Lebensgemeinschaft niedergelassen hat - die älteste Lebensgemeinschaft ohne religiösen und ideologischen Charakter in Deutschland, in der die Gründungsmitglieder noch leben seit fast 50 Jahren.

Bilder aus der alten Heimat

Von Gosheim, das er nur vor 40 Jahren noch einmal kurz besuchte, sind Heimrath vor allem Bilder geblieben: die Wanderwege auf den Heuberg, zum Klippeneck, der Dreifaltigkeitsberg, die Wunderfichte. „Ich sehe ein Kirchlein vor mir“, wohl die Kapelle zu den 14 Nothelfern.

Als 17-Jähriger hat er, musikalisch sehr begabt, bereits ein Musikstudium in Salzburg begonnen, als er noch Abitur gemacht hat. Entdeckte dann die Renaissancelaute wieder, machte bahnbrechende Forschungsarbeit und tat sich zusammen mit seiner Frau mit einem anderen Musikerpaar zusammen und gründete eine Lebensgemeinschaft in den 70ern.

Miteinander Musizieren ähnelt einer Blumenwiese

Die Musik also das erste große Standbein. Wenn er beschreibt, wie er mit anderen Profimusikern im Ensemble auftritt, improvisierend und doch so, als hätte man es vorher aufgeschrieben, einfach weil es - auch in der Dissonanz - so geworden ist. Diese Beschreibungen ähneln sehr seiner Beschreibung der Blumenwiese mit all den Lebewesen.

Wie Menschen miteinander leben, einander zugeneigt und auch im Konflikt um die besten Lösungen, dann klingt das alles ebenso. Nichts passt in eine Schublade, aber alles passt irgendwie doch zusammen.

Einen anderen Umgang miteinander finden

Inspiriert aus der Studentenbewegung kamen auch diese Fragen nach anderen Beziehungs- und Gesellschaftsmodellen, einem andern Umgang auf. Und die Frage der Weiterentwicklung und -bildung - sein weites großes Standbeim, das er auch mit vielen publizistischen Tätigkeiten begleitet. Aber auch ganz konkret: Eines der Kinder in der Gemeinschaft - die übrigens nach klassischem Familienmuster mit verantwortlichen Eltern und zu den Eltern gehörenden Kindern - wie in einer Großfamilie von rund 30 Leuten - leben, war Schulverweigerer.

Das war noch in Bayern. Heimrath erstritt die Befreiung auf der Basis des Rechts auf Gesundheit von Kindern. Später gründeten er und sein Mitstreiter eine freie Schule, in der die Kinder nach ihrem Entwicklungsstand, aber gleichwertig und gleichberechtigt behandelt werden.

Der Sinn ist, die Kinder auch in sozial-kreativen Prozessen auszubilden. Fähigkeiten, die es möglich machen, dass die Welt „gerettet“ werden kann.

Migrationsbewegungen stehen erst am Anfang

Denn Migrationsbewegungen aufgrund der ökologischen Veränderungen stehen erst am Anfang, weil die Erde in weiten Teilen nicht mehr bewohnbar sein wird. Die Grenzen des Wachstums, etwas das Anfang der 70er schon bekannt war, sind längst erreicht.

Und das führt in das dritte große Fundament von Heimraths Leben, die Landwirtschaft. Er hat großes Verständnis für die unter Druck geratenen Bauern, aber nicht für die, die sie instrumentalisieren. Denn Bauern würden seit langem zerquetscht zwischen den vor- und nachgelagerten Industrien: Saatgut, Spritzmittel, Dünger auf der einen und die Lebensmittelindustrie auf der anderen Seite - und den Funktionären, die ganz gut davon leben können.

Internationale Gemeinschaft in Kleinjasedow

In Kleinjasedow verkörpert die internationale Gemeinschaft das im besten Einvernehmen („wir haben ganz tolle Nachbarn“) mit ihrer dörflichen Umgebung. Neben Landwirtschaft wurden Firmen gegründet, Arbeitsplätze geschaffen in einer desaströsen Situation von 80 Prozent Arbeitslosigkeit. Mit Offenheit, Kommunikation und hohen Idealen und dem festen Glauben daran, dass Menschen miteinander streiten und sich ausgleichen und zugeneigt und in Frieden leben können.