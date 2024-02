Der Musikverein Gosheim fährt an der Fasnet in die Niederlande

Gosheim

Der Musikverein Gosheim fährt an der Fasnet in die Niederlande

Gosheim / Lesedauer: 1 min

Hinter den ganzen Frau Antjes aus Holland verbirgt sich der Männertanz. (Foto: Musikverein Gosheim )

In einer mitreißenden Nacht voller verschiedener Auftritte und festlichem Ambiente hat der Musikverein Gosheim seine Gäste in der rappelvollen Jurahalle beim Musikerball mit dem Motto „Niederlande“ verzaubert. Unter der Leitung des waschechten Niederländers Jan Willems präsentierte die Gesamtkapelle eine eindrucksvolle Darbietung, die das Publikum in Begeisterung versetzte.