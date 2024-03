Der Lembergturm ist 125 Jahre alt. Das feiert die Albvereinsgruppe Gosheim natürlich mit vielen Gästen im Mai. Und es gibt eine liebevoll gemachte Festschrift, die derzeit in der Lemberghütte und vielen Geschäften des Heubergs zu kaufen ist. Was heute ziemlich vergessen ist, zeigen die Berichte von der Einweihung und der ersten Jubiläen: Dieser Turm war eine Angelegenheit des ganzen Landes Württemberg. Denn nicht nur zeichnete der Hauptverein Stuttgart verantwortlich für den Bau. Es kamen auch die Albvereinsgruppen in großer Zahl auch von weit her.

Nach dieser Skizze wurde der erste Turm gebaut (Foto: Regina Braungart )

Der Heuberger Bote widmete der Einweihung des Turms am 25. Juli 1899 sogar die erste Seite und der Bericht ging auch auf der zweiten Seite weiter. Zu jener Zeit gab es nicht jeden Tag eine Zeitung, etwa montags nicht. Die Veranstaltung war am Sonntag, 23. Juli, gewesen. Damals war der Lemberg der höchste Berg des Landes. Erst durch die Fusion mit Baden 1952 wurde er entthront durch den Feldberg, der nochmal fast 500 Meter höher ist.

Ein großzügiger namenloser Spender hilft

Vielfach sei der Wunsch im Albverein (des Landes) gewesen, schreibt der Heuberger Bote im Bericht zur Einweihung. „Zwar fanden sie beim Vereinsvorstand und Ausschuss von Anfang an nicht nur vollstes Verständnis, sondern nachdrückliche Förderung. Doch hatte diese ihre Grenzen bei den anderweitigen Aufgaben, welche dem Verein obliegen. Zwar stand fest, dass der Verein das einmal geborene Kind nicht in den Windeln sterben lassen werde. Andererseits aber wäre es unbillig gewesen, vom Verein zuviel auf einmal zu verlangen. So wäre das Werk nicht so rasch seiner Verwirklichung entgegengereift, wenn nicht ein Mitglied des Vereins den Turm ins Herz geschlossen und nachdrücklich unterstützt hätte.“ Wer das war, verrät der Heuberger Bote nicht.

Wobei freilich die lärmenden Veranstaltungen aus guten Gründen im Thal gelassen worden waren," Heuberger Bote vom 25. Juli 1899

Über das Fest - das, man kann es sich heute kaum mehr vorstellen, die gesamte Gemeinde erfasst hatte, mit geschmückten Häusern, Willkommenstoren für die aus dem ganzen Land hergewanderten und gefahrenen Albvereinler und einem Festzug samt Musik - schreibt der Heuberger Bote: „Im Hochwald rings um den Turm entwickelt sich ein volksfestartiges Leben, wobei freilich die lärmenden Veranstaltungen aus guten Gründen im Thal gelassen worden waren. Für ausreichende Bewirtung zu recht annehmbaren Preis war gesorgt worden. In fünf Wirtschaftsbuden (Anm. d. Red. der Gosheimer Wirtschaften) wurden Getränke der verschiedensten Art verabfolgt, und soviel wir beobachten konnten, machten die Wirtschaften gute Geschäfte.“

Leser meckert: Zu viele Festberichte

Nachmittags dann zogen die verschiedenen Gruppen nach Rottweil, Wehingen und Spaichingen zum Essen und Festausklang.

Schon 25 Jahre später beließ es der „Heuberger“ bei einer „Betrachung, Stimmungsbild mit allerlei kurzweiliger Plauderei“, weil irgend ein Leser moniert hatte, „man soll auch nicht allzuviele „Festberichte“ in die Zeitung schreiben, weil ja ohnehin genug von der Art drinnen steht.“

Lesenswerte Chronik zum Jubiläum

Wer aber die ganze Geschichte des Turms bis heute nachlesen will, findet auf 40 Seiten in der liebevoll von Sabine Engl geschrieben und unter Koordination von Doris Schrenk erstellten Chronik 125 Jahre Lembergturm“ ebenso Informatives wie Kurzweiliges.

An klaren Tagen kann man vom Lembergturm sogar den Montblanc sehen. (Foto: Dieter Kleibauer )

Sie lassen in 25-Jahresschritten den Turm selbst erzählen. Vom Bau in nur dreieinhalb Monaten, der 23 Tonnen Material verschlang - mit Lasttieren oder Menschenkraft nach oben transportiert bis zu den folgenden Renovationen und Feste.

Der Lemberg mit seinem Turm ist offenbar in der Geschichte ein im ganzen Land bekannter Anziehungspunkt geworden, das scheint an jeder Stelle der Texte durch. Das Büchlein erzählt von der Sitte, eine Fahne zu hissen, wenn die Hütte bewirtet wird - übrigens bis heute - und von Episoden als „Sendemast“.

Zum 125-Jährigen generalsaniert

Dass der Albverein nach wie vor zusammenhält und mit seinen Aktivitäten vielen Familien höchste Freizeitqualität ohne das Familienbudget belasten zu müssen bietet, zeigt auch, wie man sich auch heute kümmert. Innerhalb weniger Wochen wurde der Turm zum 125-Jährigen erneut generalsaniert von Firmen und mit Hilfe. Alle Holzteile wurden ausgetauscht und das Metall gepflegt, auch mit der Unterstützung des Hauptvereins und der Spender.

9. Mai Das Fest zum Jubiläum Gefeiert wird der Jubilar am 9. Mai, das ist Christi Himmelfahrt/Vatertag. Die Festschrift ist für vier Euro zu haben in der ABC-Schulecke, Gosheim, der Kreissparkasse Gosheim und Wehingen, Kaufhaus Adi Merkt Wehingen, der Lemberghütte selbst, der Metzgerei Schätzle in Deilingen, Sport Nann in Gosheim und der Volksbank Wehingen.

Turmgeschichten und -erinnerungen, durchaus auch witzige, sind ebenso nachzulesen. Aber besonders berühren die Fotos am Schluss. Sie zeigen die Blicke ins Land und bis zu den Alpen oder bei Nacht zu jeder Jahreszeit. Man versteht, warum die Gosheimer ihren Lembergturm so lieben.