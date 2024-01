„Auf dass mein Haus voll werde“ freute sich Bürgermeister André Kielack, als er den Neujahrsempfang der Gemeinde im vollbesetzten Sitzungssaal des Rathauses eröffnete. Rund 130 geladenen Gäste hatten sich dort eingefunden.

Bereits zum 16. Mal fand diese Veranstaltung statt, die Kielacks Vorgänger, Bürgermeister Bernd Haller, ins Leben gerufen hatte. „Es ist uns als Gemeinde aber unglaublich wichtig, uns bei verdienten Bürgern zu bedanken, einen Rückblick zu geben und einen Ausblick zu wagen“, sagte Kielack zu Beginn.

Im Mittelpunkt standen einmal mehr Personen aus den Vereinen, Ortsgruppen und Blaulichtorganisationen, die sich durch herausragende Leistungen im Sport oder durch ihr soziales oder kulturelles Engagement ausgezeichnet hatten.

Viele Auszeichnungen

Im Vorfeld werden alle Vereine angeschrieben und um mögliche Ehrungsvorschläge gebeten, auch die Gemeinde kann Vorschläge einreichen, welche der Gemeinderat dann beschließt. Alle bekommen als Dank „Gausmer Gulden“, welche das frühere Bargeld ersetzen. Im vergangenen Jahr waren dies 28 Personen sowie vier Mannschaften.

Helene Hermle von der Narrenzunft war mehr als 35 Jahre lang für das Nähen der Hexen- und Narrenkleider verantwortlich. (Foto: Angela Hermle )

Darunter war beispielsweise Franz Herberg vom Obst- und Gartenbauverein, der über 30 Jahre das Amt des Kassierers innehatte, Helene Hermle von der Narrenzunft, die mehr als 35 Jahre lang für das Nähen der Hexen- und Narrenkleider verantwortlich war, die Mixed-U18-Junioren des TC Heuberg, die Meister der Staffelliga wurden, der Schachring Heuberg-Gosheim, der in der Verbandsrunde 2022/2023 die Meisterschaft in der Bezirksliga gewann und in die Landesliga aufstieg oder auf Vorschlag der Gemeinde Denis Walz, der bei den deutschen Meisterschaften im Boxen im U17-Bereich den Titel gewonnen hatte.

Auszeichnungen für ihre Verdienste erhielten etliche Gosheimer Bürgerinnen und Bürger. (Foto: Angela Hermle )

Eine besondere Ehre wurde Josef Boniberger zuteil: Ihm wurde die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg verliehen.

Projekte im Fokus

Anschließend sprach Bürgermeister Kielack von drei Großprojekten, die der Gemeinderat in den Fokus genommen habe. Zum einen das Vereinshaus: Der Gemeinderat habe beschlossen, der Weiterentwicklung des Vereinshauses zu einem Vereinszentrum die höchste Priorität einzuräumen und dieses Projekt voranzutreiben. Die endgültige Belegung sei vom Gemeinderat festgelegt worden, mittlerweile läge die Baugenehmigung vor, die Gemeinde könnte loslegen.

Wenn es da nur nicht diese ausufernde Bürokratie in Deutschland gäbe. „Bauen als öffentliche Hand“ macht überhaupt keinen Spaß mehr“, so Kielack. „Wir müssen uns fragen, warum in diesem Land nichts mehr läuft“, stellte Kielack frustriert fest. Auch beim geplanten Bau des Gosheimer Bauhofs seien die Regularien kaum zu ertragen, vor allem die europaweiten Ausschreibungen seien schwer nachzuvollziehen.

Neujahrsempfang in Gosheim. (Foto: Angela Hermle )

„Da könnte man heulen“, gibt der Schultes zu. Ebenso sei der Bau des Radwegs zwischen Gosheim und Böttingen eine unendliche Geschichte. Das Landratsamt habe mittlerweile zwar seinen Widerstand aufgegeben, aber ganz ohne Anweisungen gehe es immer noch nicht.

Weiterentwicklung des Hermle-Areals

Der Abschluss der Bürgerbeteiligung zur Weiterentwicklung des Uhren-Hermle-Areals stehe an, gab Kielack erfreut bekannt. Die Engagiertengruppe werde zeitnah einen Auslobungstext ausarbeiten, der anschließend im Gemeinderat besprochen und verabschiedet werde. Somit könne der stadtplanerische Wettbewerb starten und zum Jahresende stehe fest, wie das Areal in Zukunft aussehen werde.

Abschließend bedankte sich Bürgermeisterstellvertreter Otto Weber beim Bürgermeister für seine Arbeit. Für die musikalische Umrahmung der Veranstaltung war Andrea Villing-Vogt verantwortlich, die mit ihrer rauen und doch gefühlvollen Stimme für eine stimmige Atmosphäre sorgte.