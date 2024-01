Ein Sieg hat der SG Gosheim/Wehingen gefehlt, um sich beim eigenen SVG-Cup wieder in die Siegerliste einzutragen. Trotz der Finalniederlage gegen den favorisierten Landesligisten SV Seedorf gab es dennoch zwei Gründe, sich als Sieger zu fühlen. Zwei Spieler der SG wurden besonders ausgezeichnet.

Mit dem SV Seedorf habe die etwas abgezocktere Mannschaft das spannende Finale für sich entschieden, meinte Frank Wochner vom SV Gosheim. Der SVS legte einen Blitzstart hin und führte nach 185 Sekunden schon 2:0. Lasse Nick (2.) und Tim Hauger (4.) hatten getroffen.

Als Frieder Mauch (8.), der wie Ercan Demirci (FV Fatih Spor Spaichingen) und Leon Bregenzer (SG Gosheim/Wehingen) mit sieben Treffern Torschützenkönig des Turniers wurde, auf 3:0 stellte, war das Endspiel entschieden. Bregenzer gelang für die SG, die mit Jens Capellmann den besten Spieler des Turniers stellte, dann noch Ergebniskosmetik.

Im Spiel um Platz drei setzte sich der FV 08 Rottweil - im Halbfinale dem Gastgeber 4:6 unterlegen - gegen die FSV Schwenningen 4:2 durch. Im zweiten Halbfinale hatte sich Sieger Seedorf zu einem 4:3 gegen die Doppelstädter gemüht.

Obwohl bei dem Turnier viele Mannschaften aus dem Kreis Rottweil gemeldet waren, setzten sich in der Vorrunde doch eher die Mannschaften aus dem Landkreis Tuttlingen durch. Der SV Spaichingen, der FV Fatih Spor Spaichingen, der FSV Denkingen und der FC Rot-Weiß Reichenbach belegten in der Abschlusstabelle die Plätze fünf bis acht.

Insbesondere der SV Spaichingen hatte selbst eine bessere Platzierung noch auf dem Fuß. Mit einem Sieg im abschließenden Zwischenrundenspiel wären die Primstädter noch an Kontrahent FV 08 Rottweil vorbeigezogen. Durch das 2:0 buchte aber der Bezirksligist das Ticket für die K.o.-Spiele.

Kurios: In der Vorrunde hatte der SVS den späteren Sieger aus Seedorf 2:0 geschlagen und gegen die FSV Schwenningen 3:3 gespielt. Zum Lohn qualifizierte sich Spaichingen als Gruppensieger für den Finaltag.

Deutlicher knapper war es in der Gruppe B gewesen. Der FV Fatih Spor Spaichingen (4/10:6), der SV Rot-Weiß Rottweil (4/5:5) und FK Bratstvo Villingen (4/5:9) lagen punktgleich auf den ersten Plätzen. Ungeschlagen mit drei 1:1-Unentschieden schied die SG Gosheim/Wehingen II aus.

Etwas überraschend erreichte der FC Rot-Weiß Reichenbach den Finaltag. Ein 1:0-Sieg gegen den späteren Gruppendritten SC Wellendingen sowie ein 1:1 gegen Schlusslicht SpVgg Oberndorf genügte für Platz zwei hinter dem FV 08 Rottweil, der mit drei Siegen Platz eins erreichte.

In der Gruppe D hatten die SG Gosheim/Wehingen und der FSV Denkingen früh den Weg in Richtung Finalrunde eingeschlagen. Die Hausherren behielten gegen den FV 08 Rottweil (2:1) und die TSG Margretshausen (4:3) die Oberhand. Denkingen sammelte gegen Margretshausen (1:1) und die Rottweiler Reserve (2:1) die nötigen Punkte. Im entscheidenden Gruppenspiel setzte sich dann Gosheim/Wehingen 1:0 durch und sicherte sich mit drei Siegen Platz eins in der Gruppe.

Als beste Drittplatzierte kamen die FSV Schwenningen (3:0 gegen FK Bratstvo Villingen) und FV 08 Rottweil II (2:1 gegen SC Wellendingen) noch in die Runde der besten zehn Teams.

