Auch Mahlstetten schließt sich gemeinsamer Erddeponie an

Die Gemeinde Gosheim will ihre Erddeponie erweitern. Das ist inzwischen nicht ganz einfach, weil Landratsamt und Regierungspräsidium seit jüngster Zeit verstärkt auf die Einhaltung der Vorschriften achten. Darüber berichtet die Gemeinde Mahlstetten. Was genau anders geworden ist, werden wir noch berichten, am Mittwoch war das in Gosheim, beim Regierungspräsidium und beim Landratsamt noch nicht zu recherchieren .

Weil also nicht mehr jede Gemeinde beliebig Erddeponien ausweisen und betreiben darf, hat sich neben Böttingen auch Mahlstetten dazu entschlossen, sich mit Gosheim zusammen zu tun, um die Aushuberde gemeinsam dort in einer interkommunalen Deponie zu verfüllen.

Im Vorfeld, in der Aprilsitzung, hatte sich der Mahlstetter Gemeinderat nach den Ausführungen zum Sachstand trotz der gegenteiligen rechtlichen Rahmenbedingungen dazu entschlossen, die Erweiterung der Mahlstetter Deponie „Bohl“ weiter voranzutreiben. Und auf keinen Fall eine Stilllegung anzustreben.

Das ist aber nicht einfach, wie auch die Nachbarkommunen konstatiert haben, denn Landratsamt und das Regierungspräsidium haben auf der Basis des neuen Deponieerlasses des Landes Baden-Württemberg eine strengere Umsetzung der Vorschriften angekündigt, so der Bericht aus der Mahlasteter Gemeinderatssitzung.

In nicht öffentlichen Beratungen sei sich der Mahlstetter Rat schnell einig gewesen, dass ein solcher Anschluss an Gosheim auch für Mahlstetten der richtige und zukunftsweisende Weg sei.

Für die Gemeinde Mahlstetten habe dies nur Vorteile ‐ mit Ausnahme der etwas längeren Anfahrtswege der einzelnen Anlieferer. Es entstünden insbesondere keine direkten Kosten, da die Federführung für Planung, Genehmigung und Betrieb der Gemeinde Gosheim obliegen würden, so die Gemeinde.

Die Ablagerung geschehe dort unter Beachtung der für alle Anlieferer gleichermaßen anfallenden, transparent erhobenen Gebühren und Benutzungsordnungen, so der Bericht.