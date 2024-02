Astrid Weber berät als Familienbegleiterin junge Eltern

Damals, vor zweieinhalb Jahren, als ihr Sohn geboren wurde, nahm sich Astrid Weber vor, ihn zu stillen und freute sich darauf. Coronabedingt konnte sie an keinem Geburtsvorbereitungskurs teilnehmen, ein E-Book musste die Vorbereitung auf die Geburt, das Wochenbett und den Stillstart übernehmen. Doch aus ihrem Wunsch wurde nichts, es gab Probleme beim Stillen. Ihre damaligen Erfahrungen führten dazu, dass sie heute selbst Kurse für junge Eltern gibt.

„Ich fragte viele Leute und probierte alles aus, vom Abpumpen über Stillhütchen, doch es funktionierte nicht und ich hatte große Schmerzen“, sagt die Gosheimerin über ihre eigenen Erfahrungen nach der Geburt ihres Sohnes. Nach fünf Wochen gab sie auf und stillte ab.

Beratung hätte das Problem gelöst

Im Nachhinein und mit dem Wissen, das sie heute hat, glaubt sie, dass bei einer besseren Vorbereitung und spezifischer Beratung das Problem hätte gelöst werden können.

Das Thema ließ sie nicht los, sie googelte und recherchierte darüber und fand in den sozialen Medien Frauen, denen es ähnlich ergangen war. Dabei stieß sie auf die Seiten von BFB. Dahinter steckt ein Institut, das eine Ausbildung zum Bindungsorientierten Familienbegleiter anbietet. Wissen zu den Themen Stillen, Schlafen und Beikost sollen in die Familien hineingetragen werden.

Webers Interesse hierfür war so groß, dass sie sich dazu entschied, die Ausbildung zu machen.

Neuen Berufsweg eingeschlagen

Nach ihrem Studium der Pharmatechnik und ihrer Arbeit in der Medizintechnikbranche schlägt Weber nach viermonatiger Ausbildung nun einen neuen Berufsweg ein. Im März bietet sie in Zusammenarbeit mit der Katholischen Erwachsenenbildung im Kreis Tuttlingen, einen Stillvorbereitungskurs an.

Darin soll unter anderem über Mythen aufgeklärt werden, es Erläuterungen zur Milchbildung geben, die Stillpraxis erklärt und Hilfe für häufige Stillprobleme genannt werden. Workshops zum Thema „Entspannte Beikostzeit“ im April sowie „Baby- und Kleinkinderschlaf“ im Mai folgen.

Erste individuelle Beratungstermine stehen für Weber bereits an. Diese nimmt sie vor Ort wahr, nach Wunsch sind sie aber auch online möglich.

Fragen müssen geklärt werden

Eine stillende Mutter muss sich einer Operation unterziehen. Fragen beispielsweise, wie lange eine Stillpause sein kann, wie diese aussieht und ob diese das Ende des Stillens bedeutet, müssen geklärt werden.

Steht ihre Arbeit nicht in Konkurrenz zu den Hebammen? Nein, betont Weber, sie wolle die Arbeit der Hebammen ergänzen und vertiefen. „Ich habe bereits Kontakt zu Hebammen aus Spaichingen und Rottweil aufgenommen, um mit ihnen zu besprechen, wie eine Zusammenarbeit aussehen könnte.“

Keine Hebamme

Der Bereich Stillen habe in ihrer Ausbildung rund 50 Prozent der Zeit beansprucht. Allerdings berate sie, im Gegensatz zu Hebammen, ohne die Mütter anzufassen (was aber selten notwendig sei), da sie keinen medizinischen Hintergrund habe.

Während die Arbeit der Hebammen eine Kassenleistung ist, müssen ihre Kurse aus eigener Tasche bezahlt werden. Manche Kasse würden die Kosten jedoch im Nachhinein übernehmen, sagt Weber.

Lohnen würde es sich aber auf jeden Fall, ist sie überzeugt, da Probleme intensiver angegangen werden können, Aufgrund der Fülle von Informationen die werdende Eltern und junge Familien heutzutage insbesondere aus dem Internet erhielten, seien sie extrem verunsichert, auch überfordert. Es gelte ihnen dabei zu helfen, diese richtig einordnen zu können und zu erklären.

Thema Baby-Schlaf

Da wäre das Thema Schlafen beispielsweise. Viele meinten, ihr Baby müsste mit einem halben Jahr bereits durchschlafen. Wenn es aber länger dauerte, liefe nichts falsch, es sei vielmehr völlig normal, da die Schlafentwicklung erst mit dem vierten Lebensjahr abgeschlossen sei, erklärt Weber.

In der westlichen Welt, vor allem auch in Deutschland werde das Thema „Durchschlafen“ sehr thematisiert. In anderen Kulturen werde „nicht so viel vom Baby erwartet“, meint Weber lachend.

Jedes Jahr eine Fortbildung

Nicht nur anhand von Fallbeispielen während ihrer Ausbildung, sondern auch im Austausch mit anderen Familienbegleiterinnen des Instituts und aus der Region, hat sie viel gelernt und erfährt Unterstützung. Jedes Jahr ist zudem eine Fortbildung erforderlich, damit das Zertifikat nicht seine Gültigkeit verliert.

Die 34-Jährige freut sich, wenn Leute sie ansprechen und nach ihren Angeboten fragen. „Beim Sportkurs mit meinem Sohn durfte ich meine Arbeit sogar vorstellen. Die meisten Fragen drehten sich dabei um die Beikostzeit“, sagt Weber. Auch wenn sich ihr Terminkalender immer mehr füllt, für eines hätte sie bestimmt noch Platz: ein Stillcafé, das wäre ihr Traum, den sie in naher Zukunft verwirklichen möchte.