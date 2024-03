Alena Weinmann lässt alle hinter sich

Erfolgreich gestartet: Die Sommerbiathletin Alena Weinmann vom SC Gosheim hat im rheinland-pfälzischen Steinwenden ein erstes Ausrufezeichen im Target Sprint gesetzt. Beim Sichtungswettkampf des Deutschen Schützenbundes (DSB) gewann die 18-Jährige alle Rennen im Juniorenbereich und entschied auch ein Rennen bei den Damen für sich.

Die Saison könnte für Weinmann eine ganz besondere werden, denn vom 18. bis 21. Juli steigt in Dingolfing die Heim-WM im Target Sprint. Der Saisonauftakt verlief für die amtierende Deutsche Meisterin im Juniorenbereich bereits verheißungsvoll. Um Punkte für die WM-Nominierung zu sammeln, war sie Anfang März wie 30 weitere Bewerber für das DSB-Team zum Sichtungswettkampf und einem anschließenden Lehrgang nach Steinwenden in den Landkreis Kaiserslautern gereist.

Unter Wettkampfbedingungen traten die Athleten in ihrer jeweiligen Altersklasse für eine Standortbestimmung an. Drei Läufe mit jeweils drei Mal 400 Metern und zwei Mal Stehendschießen aus zehn Metern Entfernung mussten sie absolvieren. Genauso musste das Luftgewehr nach jedem Schuss einzeln nachgeladen werden. Weinmann überzeugte dabei mit ihrer Schnelligkeit beim Laufen sowie ihrer hohen Konzentration beim Schießen. Sie entschied alle drei Durchgänge für sich. Ein starkes Ausrufezeichen. Denn bei einem der Durchgänge konkurrierte sie mit den Damen und konnte sich dennoch durchsetzen.

„Ich bin zufrieden mit meiner läuferischen Leistung und ein paar gute Schießeinlagen waren auch dabei. Mit den Schießeinlagen bin ich allerdings noch nicht voll zufrieden. Sie müssen noch konstanter werden bei mir“, erklärte die 18-Jährige. Dennoch ist sie positiv gestimmt, wenn sie ihre Ergebnisse mit der Konkurrenz als klar stärkste Juniorin im Target Sprint vergleicht. „Der Wettkampf in Steinwenden hat mir gezeigt, dass es bei mir zu so einem frühen Zeitpunkt in der Saison schon gut läuft. Das stimmt mich optimistisch für den weiteren Saisonverlauf - gerade in meiner Klasse bei den Juniorinnen“, betonte Weinmann, die sich neben dem Schießtraining in Gosheim auch bei den Tuttlinger Sportfreunden (TSF) mit Trainingseinheiten in der Disziplin Laufen verbessern und sich sportlich weiterentwickeln möchte.