Abendmusik im Advent in Wilflingen

Die Musik- und Religionsfachschaften sowie der Elternbeirat und die SMV des Gymnasiums Gosheim-Wehingen laden zum Adventskonzert am Dienstag, 12. Dezember, um 19 Uhr in der Kirche in Wilflingen ein. Wie schon in früheren Jahren präsentieren sich die Chöre des Gymnasiums mit weihnachtlichen Chorbeiträgen. Ergänzt wird das Programm durch Instrumentalbeiträge einzelner Schülerinnen und Schüler sowie durch geistliche Impulse zur Adventszeit. Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Chorarbeit wird gebeten.

Im Anschluss an das Konzert laden der Elternbeirat und die SMV auf dem Kirchenvorplatz zu Glühwein, Kinderpunsch und Waffeln ein.