Bremse mit Gas verwechselt: 80-Jähriger demoliert vier Autos

Rund 15.000 Euro Sachschaden an vier Autos ist die Bilanz eines Unfalls, der am Dienstagvormittag im Bereich einer Tiefgarage in der Hauptstraße passiert ist. Gegen 9.45 Uhr wollte ein 80-jähriger Mann mit einem Mercedes GLA in der Tiefgarage einparken.

Hierbei verwechselte der Mann das Bremspedal mit dem Gaspedal, woraufhin der Mercedes nach vorne schoss und gegen zwei seitlich parkende Wagen und ein vor dem Mercedes abgestelltes Auto prallte. Durch den Unfall entstand an dem Mercedes, einem Audi A4, einem Peugeot 208 und an einem Fiat Panda Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro.

Personen kamen nicht zu Schaden.