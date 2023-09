35. Lemberglauf in Gosheim

In Gosheim fällt am 15. Oktober um 10 Uhr der Startschuss zum 35. Lemberglauf. Das Laufangebot umfasst dieses Jahr wieder sämtliche Läufe und Altersklassen. Vom klassischen Berglauf über die volle Distanz (9,5 Kilometer), die verkürzte Variante in Form des Jedermann- und Nachwuchslauf sowie Nordic Walking (6,7 Kilometer) als auch den Schülerlauf (1,5 und drei Kilometer) und den Bambinilauf (270 Meter).

Die Anmeldung erfolgt über das Webformular auf der Homepage des Ski-Clubs Gosheim (www.scgosheim.de). Dort befinden sich auch zusätzliche Informationen zu der Veranstaltung und den einzelnen Läufen. Voranmeldungen sind online bis zum 12. Oktober 2023 möglich. Des Weiteren besteht auch die Möglichkeit sich am Tag des Laufs noch vor Ort nachzumelden.