Golfclub Schwaben–ER ermittelt seine Clubmeister

Am Sonntag trug der Golfclub Schwaben–ER seine jährlichen Clubmeisterschaften aus. Um Punkt 11 Uhr schickte Erich Renz, Chef der anspruchsvollen aber herrlichen Golfanlage, das erste Flight auf die Runde. Das Handicap an diesem besonderen Tag bestand vor allem darin, mit den hohen Sommertemperaturen während der fünf– bis sechsstündigen Tour zurechtzukommen.

Am Abend konnten dann die Clubmeister ermittelt werden: Der Bruttosieg (absolut benötigte Schläge) bei den Damen ging an Heidrun Gimpl mit 89 Schlägen, die somit erfolgreich ihren Titel das fünfte Jahr in Folge als Clubmeisterin verteidigen konnte. Platz zwei ging an Sybille Mutter. Nettosiegerin (Ergebnis unter Berücksichtigung der Spielstärke eines Spielers) wurde Helga Keppstein.

Bei den Herren holte sich Heidrun’s Ehemann, Bernd Gimpl, den Titel des Clubmeisters, der mit 92 Schlägen das beste Bruttoergebnis erzielen konnte. Vizeclubmeister mit nur einem Schlag mehr wurde Klaus Orthofer. Lukas Diller erkämpfte sich mit 95 Schlägen den dritten Platz. Den Pokal des Nettosiegers holte sich Nico Haug.