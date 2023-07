Golf trifft Musik — dies war das Motto beim Sommerfest des Golfclubs Golf–ER Schwaben aus Hausen a.T. unter der Schirmherrschaft des Golfbetreibers Erich Renz.

Frühschoppen mit zünftiger Stammtischmusik, leckerem Essen, kalten Getränken und hunderten von Menschen — eine Szene, die man eher bei einem Volksfest vermutet. Der Hausener Golfclub hat es jedoch geschafft, genau diese fröhliche und ausgelassene Stimmung inmitten der Golfplatzanlage zu inszenieren.

Diese Stimmung war vor allem der in der Region bekannten Plettenberg Stammtischmusig zu verdanken. Die Organisatoren begrüßten die Gäste und zeigten sich begeistert von der großen Anzahl an Besucher. „Mir wollad zeiga, dass mir Golfer genau die gleicha Leit send wie Du ond I“, sagte Ernst Kummer, zugehörig zum Organisationsteam, in seiner Ansprache. Ziel sei es, den Besuchern das Golfspielen näher zu bringen und zu zeigen, dass die Zeiten, in denen der Golfsport ein elitärer Sport war, schon lange vorbei sind.

Und das wurde von den Gästen auch begeistert angenommen. Ob beim Abschlagen auf dem Übungsareal, der sogenannten Driving Range, oder beim Putten auf dem Puttinggrün: jeder durfte sich unter der Anleitung von erfahrenen Golfern ausprobieren. Eines der Highlights, besonders für die ganz jungen Gäste, war das Erkunden des kompletten Golfplatzes auf den elektrischen Golfcars.

Dem Platzmanagement war es an diesem Tag auch wichtig, auf die umfangreichen Artenschutzaktivitäten hinzuweisen und deutlich zu machen, was in den letzten Jahren für die Vogelwelt rund um den Platz, die Insektenvielfalt, insbesondere für Wildbienen, Hummeln und Schmetterlinge, unternommen wurde.

Das bunte Treiben überdauerte den ganzen Tag bis in die Abendstunden, und alle Organisatoren und Helfer waren sich einig: es war ein gelungener Tag, an dem sich der Golfclub als Bereicherung der Region präsentieren und hoffentlich viele Kritischgestimmte davon überzeugen konnte, dass der Golfsport weltweit schon längst zum Volkssport auf dem Vormarsch ist.

Übrigens, die Gastronomie ist nicht nur für die Mitglieder des Golfclubs zugänglich. Ganz im Gegenteil. Die Golfanlage ist öffentlich und der Golfclub heißt alle auf das herzlichste Willkommen, die beim Wandern, Radeln, Spazieren — oder einfach nur so — eine gute Zeit haben möchten.