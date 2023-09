Goldene Konfirmation des Konfirmandenjahrgangs 1973

Zehn Konfirmanden des Jahrgangs 1959 haben in der evangelischen Gervasiuskirche in Neuhausen ob Eck mit einem Festgottesdienst mit Pfarrerin Nicole Kaisner goldene Konfirmation gefeiert. Im Gottesdienst hatten die Konfirmanden sich das Lied „Kleines Senfkorn Hoffnung“ ausgesucht.

Das Fest der goldenen Konfirmation hat in vielen Gemeinden noch Tradition. Dabei werden diejenigen noch einmal gefeiert, die vor einem halben Jahrhundert das evangelische Fest begehen konnten. Monika Schaz hatte die Organisation übernommen und für einen reibungslosen Verlauf gesorgt. Nach dem Gottesdienst fuhren die Jubilare mit ihren Partnerinnen und Partnern ins Gasthaus „Schiff“ in Moos zum gemeinsamen Mittagessen. In geselliger Runde tauschten die Jubilare Erinnerungen an den Tag vor 50 Jahren aus, als sie zum ersten Mal das Abendmahl feierten.