Glaubenstag mit Pater Alfons Maria Herre in Donaueschingen

Pater Alfons Maria Herre, von der internationalen Vereinigung „Familie Mariens“ kommt zum Gebetstag der Familien am Sonntag, 29. Oktober, um 15 Uhr in die Kirche St. Johann in Donaueschingen, An der Stadtkirche/Ecke Karlstr. 71 (beim Schloss, Donauquelle). Am Beginn sind die Gläubigen zum Rosenkranzgebet und Eucharistischen Anbetung eingeladen. Hierzu lädt das Katholische Männerwerk im Dekanat Schwarzwald-Baar alle interessierten Frauen und Männer ein. Am Beginn sind die Gläubigen zum Gebet mit Aussetzung eingeladen. Die Eucharistiefeier beginnt um 16 Uhr und wird musikalisch umrahmt von den Schwestern Mariens. Zum Abschluss spricht Pater Alfons Herr in seinem Vortrag zum Thema „Selig ist die, die geglaubt hat“. Ende etwa 18.30 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

