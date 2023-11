Gitarrenakademie Serra zu Gast im Kulturhaus im Bürgerpark

Bereits zum zweiten Mal kooperierte die noch recht junge Gitarrenakademie Serra mit dem Kulturhaus im Bürgerpark für ein Konzert ihrer Schülerinnen und Schüler. Gespielt wurden Stücke aus den unterschiedlichsten Epochen, für klassische Gitarre und E-Gitarre, unter anderem Kompositionen von Niccoló Paganini, Jose Ferrer, Maximo Diego Pujol aber auch Rock und Heavymetal. Da von Solo bis Gruppenspiel alles vertreten war, war die Bühne ständig im Umbau, locker kommentiert von Herrn Serra persönlich. Alle Leistungsniveaus waren vertreten, was ihm wichtig war. Denn Vorspielen sei nicht erst ab einem höheren Grad von Perfektion 'erlaubt'. Jeder Auftretende gebe mit Begeisterung sein oder ihr Bestes, und das sei das Einzige, was zählt. Erstaunlich eine Gruppe von erwachsenen Schülern, deren engagiertes Spiel vom Publikum besonders honoriert wurde. Neben klassischer Konzertgitarre mit Tango und anderen, einfühlsamen Stücken, waren dieses Jahr E-Gitarren besonders prominent vertreten und verleiteten das Publikum zum Mitrocken. Das zum Schluß von Erwin Yuan auf seiner Westerngitarre vorgetragene Stück Baba Yoga von Martin Patrzalek, einem jungen polnischen perkussiven Fingerstyle-Gitarristen und Komponisten, sprengte in seiner Komplexität den Erfahrungshorizont der meisten Konzertbesucher. Der November 2024 wurde bereits als jour fix fürs nächste get together festgehalten. Die Musiker wurden mit stürmischem Applaus verabschiedet.

