GIS „ersingt“ 1100 Euro für den Tafelladen

Der Einladung zu der sommerlichen Serenade waren über 130 Besucher gefolgt, so dass die Sänger mehr Sitzgelegenheiten besorgen mussten, als ursprünglich angenommen. Die erfreulich große Anzahl an Besucher zeigt deutlich, wie groß das Interesse der Bürger für die Arbeit der Diakonie und speziell des Tafelladens ist. Aber auch der soziale Einsatz des Männerensembles sollte dadurch gewürdigt werden.

Mit „Heute ist unser Herz voll Musik“ wurde das Programm begonnen. Anschließend sangen die GIS–Männer ein Spottlied auf die Männerchöre mit „Wir sind die alten Säcke“ .

In seiner Begrüßung stellte GIS–Sänger S. Scharkowski die Frage, ob GIS nun eher Grau in Schwarz oder Gut in Schuss bedeutet. Ein besonderer Willkommensgruß galt Katharina Schlenker, Leiterin des Tafelladens. Es gelte, an zwei Tagen pro Woche, 300 Kunden zu versorgen, erläuterte sie — bei weitem seien das nicht nur Flüchtlinge.

Er kündigte die folgenden Lieder an: „A Tag der mi g’freut“ — so sollte eigentlich jeder Tag sein; „Meines Großvaters Uhr“ — ein wenig Nostalgie; „Über sieben Brücken musst Du gehen“ — ein alter Schlager, einstimmig gesungen von Peter Maffey, heute vierstimmig von GIS. Ein passendes Thema, denn wenn wir im Kreis Tuttlingen schon so viele Probleme mit einer Brücke in Nendingen haben, was wäre das erst bei vier Brücken.

M. Pier leitete zum zweiten Teil des Programms über: „Santiano“ führt uns in die maritime Welt, „Der Wanderer“, der sein eigenes Leben führt, „Irgendwann bleib i dann dort“, die Geschichte eines Aussteigers, „Mala moja“ eine unerfüllte Liebesgeschichte aus Kroatien.

W. Irion, der Gründer des Ensembles sagte die nächsten Vorträge an: „Fliegermarsch“, aus der Operette „Der fliegende Rittmeister“ von H. Dostal, flott gesungen, wobei die Sänger eine passende Kopfdeckung trugen, „Entschuldigung“, bei einem Glas Wein denkt er an seine Liebste, verschmäht aber eine junge Liebe nicht. „Ich liebte einst ein Mädchen“, dabei kommen die Frauen nicht so gut weg, denn „solche Burschen wie wir sind“…

„Der Spaziergang“ brachte die zahlreichen Zuhörer zum Schmunzeln, denn der Wunsch des Mädchens wurde nicht erfüllt. Roland Hipp kündigt den Bericht der Diakonie sowie die weiteren Lieder an: „Fürstenfeld“, die traurige Geschichte eines Straßenmusikanten, „Hal–le–lu–ja: ein Hoch auf die schönen Frauen, „Abendfrieden“ von R. Desch sollte das Konzert beenden.