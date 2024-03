Generalversammlung Tennisclub Frittlingen e.V.

Die Generalversammlung des Tennisclubs Frittlingen setzte mit den erfolgreichen Wahlen des 2. Vorsitzenden Robert Bischoff und des Schriftführers Benjamin Maier sowie der Ernennung von Christian Sprenger zum Beisitzer ein starkes Zeichen für das beständige ehrenamtliche Engagement innerhalb des Vereins.

Gleichzeitig kehrt mit Michael Ott ein „altes“ Ausschussmitglied zurück, was die Verwurzelung und das langjährige Engagement im Tennisclub Frittlingen unterstreicht. Michael Ott übernimmt die Position von Robert Frittrang, der nach über 30 Jahren den Ausschuss verlässt.

In seinen Abschiedsworten drückte der 1. Vorsitzende, Niko Skarlatoudis seine Anerkennung aus: „Großer Dank für dein Engagement für den Verein, Robert. Du warst nicht nur über 32 Jahren als Ausschussmitglied aktiv, sondern hast innerhalb dieser 15 Jahre lang als 1. Vorsitzender den Verein geleitet und warst ständiger Initiator, Begleiter, Förderer und Unterstützer.“

Die geplanten Verästelungen im Vorstand zeigen nicht nur eine strukturelle Entwicklung, sondern sind auch Ausdruck der konstanten Bemühungen der Mitglieder für den Verein. Der Tennisclub Frittlingen blickt optimistisch auf die bevorstehende Saison, die mit drei gemeldeten Mannschaften im Aktivenbereich und einer Jugendmannschaft sportliche Höhepunkte verspricht.

Neben dem sportlichen Fokus legt der Verein großen Wert auf gesellige Veranstaltungen. Das alljährliche Cornholeturnier am 18.5., das Beachturnier mit dem TV Frittlingen am 20.7. sowie die beliebten Laien Doppel Meisterschaften am 14.9. bieten Mitgliedern und Tennisinteressierten die Möglichkeit, gemeinsame Stunden auf der Tennisanlage zu genießen. Abgerundet wird das Vereinsjahr mit dem traditionellen Preisbinokel im Oktober.

Der Tennisclub Frittlingen freut sich auf eine erfolgreiche Saison, gesellige Stunden und sportliche Highlights.