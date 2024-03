Generalversammlung Musikverein Balgheim

Die 1. Vorsitzende, Sabine Eisold, eröffnete am Freitag, den 15.03.2024 um 19.30 Uhr die 20. Generalversammlung des Musikvereins Balgheim vor 38 Besuchern.

Sie konnte auf ein sehr ereignisreiches Jahr 2023, das Jahr der 3 Dirigenten, zurückblicken. Mit Istvan Elekes wurde nun ein Dirigent gefunden, der die Musiker durch seine engagierte Probenarbeit fordert und motiviert, so dass er mit ihnen nach sehr kurzer Zeit ein tolles Jahreskonzert 2023 auf die Beine stellen konnte.

Ein weiterer Grund zur Freude bereitet der Vorsitzenden die aufblühende Jugendarbeit. Insgesamt 12 junge Musiker lernen derzeit im Musikverein ein Instrument, davon spielen 5 im Kooperationsorchester Dürbheim-Balgheim. Auch die aktive Kapelle wurde 2023 durch 5 Neuzugänge mitunter aus der Jugend verstärkt.

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums im Jahr 2024 lädt der Musikverein Balgheim vom 5. bis 7. April 2024 zum Jubiläumswochenende in die Sport- und Festhalle Balgheim ein. Es beginnt am 5.4.2024 mit einem Festakt, bei dem fördernde und aktive Vereinsmitglieder geehrt werden. Die Öffentlichkeit ist am 6.4.2024 um 20 Uhr zu Tanz & Unterhaltung mit der Oliver Schulz Big Band und am 7.4.2024 ab 10.30 Uhr zu einem Blasmusiktag mit der Bira Böhmischen Blasmusik und dem Musikverein Aldingen herzlich eingeladen. Am Sonntag findet im Zelt neben der Festhalle zusätzlich ein Instrumentenkarussell statt.

Auch in den Berichten der Schriftführerin Sigi Götz und der Jugendleiterin Diana Honer konnte auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2023 zurückgeblickt werden. Im Bericht des Kassierers Josef Ilg wurde dem Verein ein stabiles Wachstum mit einem positiven Ergebnis bescheinigt.

Bürgermeister Nathanael Schwarz lobte das tolle Jahreskonzert und die kulturelle Bereicherung des Gemeindelebens durch den Musikverein. Er nahm die Entlastung des Vorstandes vor und führte durch die anschließenden Wahlen. Jeweils einstimmig wieder gewählt wurden Sabine Eisold als 1. Vorsitzende, Josef Ilg als Kassierer sowie die Kassenprüfer Klaus Berchtold und Vivienne Leonhardt. Carina Hafner löst als Schriftführerin Sigi Götz ab, die als Beisitzerin den Ausschuss weiterhin unterstützt. Ellen Menches wird nun das Wirtschaftsteam verstärken.

Der Musikverein Balgheim kann in seinem 20. Vereinsjahr sehr positiv in die Zukunft blicken und freut sich auf zahlreiche Besucher am kommenden Jubiläumswochenende!