Generalversammlung des TV 05 Fridingen

Seit 2014 war Johann Schmidt als Vorsitzender des TV 05 Fridingen tätig. Gemeinsam mit Ursel Frech als Hauptkassiererin und Pierre Reichmann als Schriftführer übergibt Johann Schmidt den Staffelstab an seine jungen, motivierten Nachfolger. In der Generalversammlung am 30. Juni wählte die Mitgliederversammlung des TV 05 Fridingen Fabian Hipp (29 Jahre) als ersten Vorsitzenden und Andreas Epple (33 Jahre) als ersten stellvertretenden Vorsitzenden — gemeinsam bilden sie nun die neue Vorstandschaft des Vereins.

Eine weitere Neuerung, welcher die Mitgliederversammlung durch eine Satzungsänderung zugestimmt hat: Zukünftig soll im TV 05 Fridingen eine Geschäftsstelle eingerichtet werden. Als Hauptaufgaben werden der Geschäftsstelle die Abwicklung der Finanzen, die Mitgliederverwaltung und die Protokollführung in den Sitzungen des Hauptausschusses übertragen. Glücklicherweise konnte bereits im Vorfeld zur Generalversammlung eine Interessentin für diese verantwortungsvollen Tätigkeiten gefunden werden — Katharina Krist wird künftig die Geschäftsstelle führen und nach und nach die Aufgaben von Ihren Vorgängerinnen und Vorgängern übernehmen.

Außerdem wurde Andreas Hipp erneut als Festwirt gewählt. Als Öffentlichkeitsvertreter konnte Lukas Epple gewonnen werden und Marvin Bengler wurde als Jugendleiter bestätigt.

Im Rahmen der Generalversammlung berichteten die Leiterinnen und Leiter der drei Abteilungen (Handball / Turnen und Gymnastik / Leichtathletik) des TV 05 Fridingen von den sportlichen Aktivitäten und Erfolgen des vergangenen Jahres.

Mehrere Mitglieder des TV 05 Fridingen wurden für ihre langjährige Mitgliedschaft und Treue zum Verein geehrt.

Als Vertreter der Stadt Fridingen berichtete Bürgermeister Stefan Waizenegger über die geplante Sanierung der Sepp–Hipp–Sporthalle und appelliert für Verständnis für die damit einhergehenden Einschränkungen während der Umbauphase. Er zeigte sich außerdem glücklich, dass mit Fabian Hipp und Andreas Epple eine neue Vorstandschaft für den Turnverein gefunden werden konnte und somit der Fortbestand des größten Vereins der Stadt Fridingen weiterhin gesichert ist. Mit den sportlichen Angeboten für Jung und Alt leistet der TV 05 Fridingen einen wichtigen Beitrag für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt.

An dieser Stelle gilt abschließend allen ehrenamtlichen Tätigen des Vereins ein großer Dank.