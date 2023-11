Generalversammlung des Tennisclubs Fridingen

Zur Generalversammlung des TC RW Fridingen am 27. Oktober konnte der erste Vorsitzende, Bernd Alber, zahlreiche Mitglieder des Vereins begrüßen. Einen besonderen Gruß richtete er an die Ehrenmitglieder, Herrn Heinrich Andreas Arndt und Herrn Johannes Epple (entschuldigt). Ebenso wurde Herr Gerhard Hipp, stellv. Bürgermeister besonders begrüßt.

Herr Alber lobte das aktive Vereinsleben und die gute Zusammenarbeit in der Vorstandschaft. Ein besonderer Dank galt den Spielern, Trainern, Heimwirten und allen, die den Tennisclub in irgendeiner Form unterstützen und somit auch einen reibungslosen Spielbetrieb ermöglichen. Der erste Vorstand ließ das Jahr nochmals Revue passieren: Neben neun abgehaltenen Ausschusssitzungen, engagierten sich viele Mitglieder des Vereins ehrenamtlich. Unter anderem bei der Adventsfeier für Senioren, dem Kinderferienprogramm und dem Stadtfest gemeinsam mit dem SV.

Kassiererin Isabell Rieckmann berichtete im Anschluss, dass der Tennisclub gut gewirtschaftet habe und nach Auflistung von Einnahmen und Ausgaben auf ein sehr positives Geschäftsjahr zurückblicken könne. Die Mitgliederzahlen seien ebenfalls stabil, so Isabell Rieckmann. Die zahlreichen Erfolge des letzten Jahres wurden im Bericht des Sportwarts, Emilian Merk, aufgezählt. Insgesamt meldete der TC Fridingen für die Sommerrunde 2023 drei Mannschaften, erstmals dieses Jahr auch eine Winterrunde für die Herren.

Die Damen-Mannschaft und die Herren-Mannschaft erreichten in der Sommerrunde jeweils den vierten Platz, die Herren 40 den zweiten Platz. Die Jugendleiterin, Romy Engelhart, berichtete über eine sehr positive Entwicklung im Jugendbereich. Die Anfragen von Kindern und Jugendlichen, die Tennis spielen wollen, werden immer mehr. Am diesjährigen Kinderferienprogramm nahmen 35 Kinder teil. Sie dankte allen Helfern für die großartige Unterstützung. Besonderes Augenmerk müsse jetzt auf die Ausrichtung des Trainings gerichtet werden. Auch im Winter werde wieder das Training in der Sporthalle angeboten. Wer den Tennisclub als Trainer/Trainerin unterstützen wolle, dürfe sich sehr gerne melden.

Bei der Hauptversammlung hat der Verein einen Großteil des Vorstandes im Amt bestätigt und Frederik Hermann als neues Gesicht ins Gremium gewählt. Neu als Sportwart gewählt wurde zudem Niklas Zepf (bisher Emilian Merk). Im Anschluss erfolgten die zahlreichen Ehrungen.