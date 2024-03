Generalversammlung des Schwäbischen Albvereins

Auf der Heusackhütte hat die Ortsgruppe Eßlingen des Schwäbischen Albvereins ihre jährliche Generalversammlung abgehalten. Vorstand Werner Fuß konnte zahlreiche Mitglieder und Freunde des Vereins begrüßen. Er erwähnte in seinem kurzen Bericht einige Höhepunkte des vergangenen Jahres wie den Dampfabend, die Traktorausfahrt oder die Fahrt mit der „Arche Joe“ auf dem Bodensee. Besondere Resonanz hatte das 50-jährige Bestehen der Heusackhütte gefunden, das im Juni mit Preisen wie 1973 gefeiert wurde. Fuß bedauerte noch einmal, dass das Waldfest erstmals abgesagt werden musste, war sich aber sicher, dass es in diesem Jahr mit genügend Helfern stattfinden wird.

Kassier Rainer Zimmermann berichtete trotz des Ausfalls des Waldfests von einem nur ganz geringen Minus in der Vereinskasse. Das läge, so Zimmermann, am guten Besuch der Heusackhütte, auch der beliebte Mittwochsstammtisch brachte einiges ein. Die Kassenprüfer Karl Honold und Roswitha Kruggel bescheinigten anschließend eine einwandfreie Kassenführung.

Schriftführerin Doris Trunz berichtete im Einzelnen von den diversen Veranstaltungen und Wanderungen des Vereins. Grundlage für den kurzweiligen Bericht war wieder das seit Langem geführte „Wanderbüchle“, das oft in Reimform launig an die Begebenheiten der Ausflüge erinnert.

Unter der Leitung von Ortsvorsteher Armin Schmid wurde die Vorstandschaft von der Versammlung einstimmig entlastet.

Als Vorschau auf das neue Wanderjahr verlas Vorstand Werner Fuß die geplanten Wanderungen und Veranstaltungen aus dem bereits gedruckt vorliegenden Wanderplan.