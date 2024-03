Generalversammlung des OGV Frittlingen e.V.

Am 1. März 2024 konnte der erste Vorsitzende Dietmar Häußler 30 Mitglieder im FC-Sportheim begrüßen. Nach dem Gedenken an die im vergangenen Vereinsjahr verstorbenen Mitglieder folgte der Bericht des ersten Vorsitzenden. Eingeleitet mit einem Gärtnergedicht berichtete er über die Vereinsarbeit im letzten Jahr. Neben den jährlichen Arbeiten im Vereinsgarten konnte das Wettebeet mit Hilfe des Bauhofes wieder neu gestaltet und bepflanzt werden.

Für Kinder wurde zusätzlich zu Reck und Rutsche eine Schaukel in den Apfelbaum gehängt. Nach einem Aufruf im letzten Jahr haben sich elf Kinder zur Jugendgruppe „Freche Früchte“ angemeldet und die ganze Saison über ihren „Kindergarten“ toll bewirtschaftet.

Dank gelungener Veranstaltungen und großzügigen Spenden konnte der Verein ein deutliches Plus erwirtschaften. Die Entlastung wurde von Herrn Bürgermeister Dominic Butz durchgeführt und von der Versammlung einstimmig bestätigt. Aus der Vorstandschaft sind zurückgetreten: Christa Braun nach 16 Jahren als 2. Vorsitzende, Claudia Müller-Kurrle und Ela Häring. Sie wurden mit einem Obstbäumchen und herzlichem Dank verabschiedet. Bei den anstehenden Wahlen ist es gelungen, wieder eine schlagkräftige, harmonische und ausgewogene Führungsgruppe aufzustellen. Einstimmig gewählt wurden: Gertrud Seifried neu zur 2. Vorsitzenden, Heidi Roth wieder zur Schriftführerin, Beatrice Banholzer wieder zur Kassenwartin, Christa Braun, Hermine Häring und Gertrud Hipp wieder in den Ausschuss, Alexander Roth und Maike Steib neu in den Ausschuss.

Nach einem Grußwort des Kreisvorsitzenden Hans Weber wurden folgende Ehrungen durchgeführt: Für 15 Jahre mit dem „Bäumchen in Bronze“: Sabine Wenzler, Verena und Michael Braun, Ruth und Peter Hermann, Beatrix und Helmut Vorndran. Für 25 Jahre mit dem „Bäumchen in Silber“: Peter Ganter, Gerda Häring, Anton Wenzler. Für 40 Jahre mit dem „Bäumchen in Gold“: Heinz Huber, Jakob Maier, Hans Weißer. Für 50 Jahre mit dem „Bäumchen in Gold mit Silberkranz“: Edwin Ohnmacht. Für 20 Jahre in der Vorstandschaft mit dem „Apfel in Gold“: Gertrud Hipp. Für 30 Jahre in der Vorstandschaft mit dem „Apfel in Gold mit Goldkranz“: Hermine Häring und Dietmar Häußler.

Mit Bildern vom letzten Vereinsjahr und interessanten Gesprächsrunden endete die diesjährige Generalversammlung.