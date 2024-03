Generalversammlung des Musikvereins Wehingen

Bei der diesjährigen Generalversammlung des Musikvereins im Sportheim konnte die 1. Vorsitzende Andrea Steiner über ein arbeitsreiches Vereinsjahr berichten. Allen voran nannte sie hierbei das 1. Heuberg Brass Festival, welches am 07. Oktober in der Schlossberghalle stattfand. Ohne das Engagement der eigenen Mitglieder könnte man so ein Event gar nicht stemmen. Sowohl die Besucher, als auch die auftretenden Bands selbst waren von der Organisation und der Umsetzung des Festivals restlos begeistert, sodass auch jetzt schon die Planungen für eine Neuauflage am 05. April 2025 auf Hochtouren laufen. Für das abwechslungsreich gestaltete Jahreskonzert erhielt man von den Zuhörern ebenfalls viel Lob und Anerkennung. Ein weiterer Höhepunkt war zudem die Kinderparty mit dem bekannten Sänger Volker Rosin. Momentan besteht das Orchester aus 49 Mitgliedern. Die Seniorenkapelle umfasst momentan 9 Mitglieder, hier wäre man über einen Zuwachs froh.

Weiter blickte Schriftführer Bernd Moosbrucker in seinem Jahresbericht auf die restlichen Aktivitäten des Vereinsjahres zurück.

Finanziell konnte Kassiererin Sandra Schmid über ein gutes Plus in der Kasse berichten.

Dirigent Karl-Heinz Dreher zeigte sich mit dem Niveau und der Disziplin bei den vergangenen Auftritten sehr zufrieden. Der Probebesuch lasse jedoch noch etwas zu wünschen übrig.

Jugendleiterin Claudia Grüble konnte über eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Schlossbergschule berichten, welche zum neuen Schuljahr wieder eine Bläserklasse gründen konnte.

Mit lobenden Worten dankte Bürgermeister Gerhard Reichegger in seiner Rede nochmal allen Mitgliedern für ihren musikalischen und kulturellen Einsatz in der Gemeinde. Die anschließende Entlastung des Vorstands wurde einstimmig erteilt.

Bei den Wahlen wurde die1. Vorsitzende Andrea Steiner, Schriftführer Bernd Moosbrucker und Jugendleiterin Claudia Grüble, sowie die Ausschußmitglieder Tobias Kube, Timo Hussal und Carolin Weber für 2 weitere Jahre in ihrem Amt bestätigt.

Zum Abschluss blickte die 1. Vorsitzende Andrea Steiner auf das kommende Vereinsjahr voraus und bedankte sich nochmals bei allen Freunden, Gönnern und Spendern für die Unterstützung.