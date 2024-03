Am 01. März fand die Generalversammlung des Musikverein Egesheim im Probelokal statt. Nach einer kurzen Begrüßung blickte Vorsitzender Jörg Keller auf das vergangene Jahr zurück.

Besonders ging er hierbei auf die gelungenen Konzerte in Wurmlingen und Egesheim ein sowie das Weihnachtsliederspielen, das zum ersten Mal in der „Mariä Himmelfahrt“ Kirche stattgefunden habe und sehr gut angenommen wurde. Zusätzlich konnte eine Musikerhochzeit, sowie zwei 50. Geburtstage von Musiker/-innen gefeiert werden. Keller berichtete außerdem, dass in diesem Jahr ein besonderes Highlight bevorstehe, der Musikverein nehme nach 40 Jahren mal wieder an einem Wertungsspiel teil.

Dirigent Jonas Eismann erwähnte in seinem Bericht die gelungenen Auftritte und Konzerte, sowie der Videodreh zum Musikstück „Unsere Reise“ von den Fäaschtbänklern. Auch gab er bereits Ausblick auf das bevorstehende Wertungsspiel, das am 09. Juni in Loßburg stattfinden werde. Er glaube an den Verein uns sei überzeugt eine gute Leistung zu erzielen. Hierfür sei jedoch wichtig, dass der Probenbesuch weiterhin gesteigert (80 % in 2023 zu 73,5 % im Vorjahr) und die Pünktlichkeit verbessert werde, um sich optimal auf das Wertungsspiel vorbereiten zu können.

Jugendleiter Thomas Dreher berichtete, dass sich Ende 2023, 12 Kinder und eine Erwachsene in Ausbildung befinden. Ein Erfolg, den der Musikverein größtenteils aus der im Vorjahr gegründeten Bläserklasse gewinnen konnte. Dreher betonte jedoch, dass die Aufgaben, um die Bläserklasse am Leben zu halten, nicht gerade einfach seien und es einige Probleme und Hürden zu bewältigen gebe.

Kassiererin Isabel Weiß legte im Anschluss die Einnahmen und Ausgaben dar und verzeichnete ein positives Jahresergebnis.

Holger Dreher ließ die Termine des Jahres anhand des Schriftführerberichts Revue passieren.

Bei den Wahlen konnten alle Ämter wieder besetzt werden. Gewählt wurden für zwei Jahre:

2. Vorsitzende Manfred Schätzle, Kassiererin Isabel Weiß, Schriftführerin Claudia Keller, aktives Ausschussmitglied Holger Dreher, Dominik Loi und Anna-Lena Probst, Festorganisatorin (passives Ausschussmitglied) Annette Reiser.

Im Terminkalender steht neben den üblichen Terminen folgendes an: Wertungsspiel in Loßburg am 09. Juni, Weinfest in Bubsheim am 14. September. Im November folgt das Konzert in Egesheim und in Nusplingen.