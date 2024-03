Generalversammlung des Kirchenchors St. Michael Liptingen

Am Donnerstag, 29. Februar, hielt der katholische Kirchenchor St. Michael seine Generalversammlung ab. Nach einer Abendmesse, zelebriert von Pfarrer Ewald Billharz und mitgestaltet vom Chor, stellten wir uns im Chorraum auf zum Fotoshooting.

Im Anschluss daran fand im Pfarrsaal der geschäftliche Teil statt. Hier konnte Manfred Schlosser die Mitglieder des Chores sowie Pfarrer Ewald Billharz, Bürgermeisterstellvertreter Stellvertreter Ralf Bonacker und Pfarrgemeindratsvorsitzende Leonie Truckenbrod willkommen heißen.

Es folgten der Jahresbericht von Schriftführerin Veronika Knopf sowie der Kassenbericht von Waltraud Breinlinger dessen Richtigkeit von Yvonne Breinlinger und Herbert Kirchmann bestätigt wurde.

Ralf Bonacker war im Auftrag des Bürgermeisters gekommen, überbrachte die Grüße der Gemeinde und bedankte sich für das Engagement des Chores. Er stellte den Antrag auf Entlastung der Vorstandschaft, welche per Akklamation einstimmig erteilt wurde. Auf gekonnte Art erfolgte der Bericht der Dirigentin. Der Applaus war dafür sicher!

Eine ganze Reihe von Sängerinnen und Sängern konnte danach von Manfred Schlosser für treuen Probenbesuch geehrt werden: Ilona Braun, Regina Truckenbrod, Heinz Brög, Hans-Peter Maier, Veronika Knopf, Brigitte Kupferschmid, Monika Heim, Günter Heim, Irmgard Karl, Manuela Kupferschmid, Otto Truckenbrod, Herbert Kirchmann, Waltraud Breinlinger, Brunhilde Haase, Ilse Bertsche, Monika Sölle, Anneliese Burbach und Margot Kupferschmid durften sich über eine Flasche Wein freuen.

In der Termin - Vorschau wurde neben den regulären Festtagen des Kirchenjahres der Auftritt in der Autobahnkapelle am 16. Juni sowie das Ausflugsdatum 12. Oktober bekannt gegeben.

Pfarrer Billharz berichtete über die Neugestaltung der Pfarrgemeinden mit Donaueschingen 2026 worüber kurz diskutiert werden konnte. Mit einem guten Essen ging die harmonische Versammlung zu Ende.