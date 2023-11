Generalversammlung der Narrenzunft Hans-Wuost Aixheim

Am Samstag, 11. 11. fand die Generalversammlung in der Pfarrscheuer mit circa 85 teilnehmenden statt.

Die Zunftkapelle eröffnete die Versammlung mit dem Narrenmarsch. Zunftmeister Michael Bader begrüßte alle Anwesenden Mitglieder, Ehrengäste und Ortsvorsteher Albert Gruler.

Es folgten die Verlesung der Tagesordnung und das Gedenken an die Verstorbenen Vereinsmitglieder. Im Anschluss folgte der Bericht des 1. Vorstandes Michael Bader. Hierin bedankte er sich bei allen, die sich für den Verein engagieren und auch bei der Ortschaftsverwaltung für die Überlassung der Vereinsräume.

Anschließend verlas Schriftführer Julian Stern den Bericht des Vereinsjahres 2023. Er berichtet über die Ausfahrten, Wanderungen und sonstigen Termine, die über das gesamte Jahr stattgefunden haben.

Kassierer Andreas Grathwohl verlas das Kassenbuch. Kassenprüfer Uwe Grimm bestätigte eine einwandfreie Führung des Kassenbuchs und empfahl der Versammlung die Entlastung. Anschließend führte Ortsvorsteher Albert Gruler die Entlastung der Vorstandschaft durch. Er bedankte sich beim Narrenrat für das Engagement und die Brauchtumspflege für die Gemeinde. Die Jugendarbeit, die von der Narrenzunft geführt wird, wurde besonders hervorgehoben und betont, wie wichtig die Zusammenarbeit zwischen Alt und Jung ist und dies im Verein sehr gut funktioniert. Die Versammlung entlastete die Vorstandschaft einstimmig.

Im Anschluss an die Entlastung standen die Wahlen an. Unser Narrenrat Oliver Berker hat sein Amt niedergelegt. Christof Hugger und Raphael Efinger stehen erneut zur Wahl. Auch Kassier Andreas Grathwohl und 2. Zunftmeister Michael Foellmer sind erneut bereit, ihre Ämter weiterzuführen. Schriftführer Julian Stern gibt sein Amt an Tobias Götz ab, bleibt dem Narrenrat aber weiterhin erhalten. Wir möchten uns bei Oliver Berker für die Zusammenarbeit bedanken.

Der Vereinskalender für das kommende Jahr ist gut gefüllt, da bereits am 8. Februar der Schmotzige Donnerstag ist, wird es eine kurze Fasnet geben. Zunftmeister Michael Bader beendete die Versammlung mit einer Einladung an die Mitglieder, an der kommenden Fasnet wieder kräftig mitzuwirken.