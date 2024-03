Generalversammlung der Kolpingsfamilie Tuttlingen

In ihrem Bericht über das abgelaufene Vereinsjahr der Kolpingsfamilie Tuttlingen erinnerte Vorsitzende Christiane Raidt an ein gelungenes und vielseitiges Jahresprogramm. Es sei für jedes Alter etwas dabei gewesen und der gute Besuch bei den einzelnen Veranstaltungen ermutige das Vorstandsteam, die Struktur in dieser Weise beizubehalten. Es bleibe nach wie vor ein wichtiges Anliegen stetig neue Mitglieder zu werben. Dies sei für den Fortbestand der Kolpingsfamilie notwendig. Auch wenn es aktuell gut aussehe, dürfe man nicht still stehen und müsse bereits an morgen denken.

Kassiererin Angelika Zeller stellte das Zahlenwerk des Jahres 2023 vor. Vor allem durch die Fasnet im Josefle und einiger anderer Veranstaltungen habe man einen Gewinn erwirtschaften können. Nachdem während der Corona-Jahre Verluste zu verzeichnen gewesen seien, habe sich die Finanzlage wieder erholt.

Turnusgemäß standen Neuwahlen auf der Tagesordnung. Dabei wurden die Beisitzer Michael Hermle, Martin Knittel, Thomas Maier (in Abwesenheit) und Eberhard Raiber in ihren Ämtern bestätigt. Die Kassenprüfung übernehmen weiterhin Rainer Eiberle und Bernd Körner.

Gerhard Liehner, der die Entlastung übernommen hatte, bedankte sich bei den Wiedergewählten für deren Einsatz und die bisherige Arbeit. Namens der Mitglieder freue er sich auf das weiterhin gute Miteinander. Mit einem Appell an alle, sich weiterhin tatkräftig zu engagieren und einzubringen warb anschließend Vorsitzende Christiane Raidt für die kommenden Veranstaltungen der Kolpingsfamilie Tuttlingen. Der Verein habe eine gute Außenwirkung und werde in der Gesellschaft wahrgenommen. Dies solle auch künftig so bleiben.

Zum Abschluss warb Christiane Raidt um die Teilnahme an den kommenden Terminen des Jahresprogramms. Mit einem geselligen Beisammensein endete die Versammlung.

Alle Veranstaltungen werden über die Tagespresse angekündigt. Wer mehr über die Kolpingsfamilie Tuttlingen und die vielfältigen Aktivitäten wissen möchte, findet jederzeit aktuelle Informationen unter vor-ort.kolping.de/kolpingsfamilie-tuttlingen/ oder unter www.facebook.com/kolpingsfamilietuttlingen.