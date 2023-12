Gemeinschaftskonzert des Liederkranzes vor vollem Haus

In der sehr gut gefüllten Hl-Kreuz-Kirche in Gosheim fand das Gemeinschaftskonzert mit dem Akkordeonspielring Heuberg und dem Kinderchor der Juraschule statt. Pünktlich um 18 Uhr am Sonntag, 26. November, ging es los. Traditionell eröffnete der Akkordeonspielring das Konzert mit „There will be a time“. Bei der anschließenden Schlittenfahrt „Sleigh Ride“ zeigte das kleine Akkordeonorchester erneut seine Größe. Ging es Ihnen wie mir? Augen zu und dann war man mitten drin. Man hörte die Pferdehufe klappern und die Freude des Augenblicks war geradezu mit Händen greifbar.

Die D’Tschäss-Schwoaba brachten mit „All night, all day“ und „Glorious Kingdom“ zwei Gospel zum Besten und gaben auf die Frage des Herrn, wen er zu seinem Volk senden soll, die gefühlvolle Antwort „Here I am, Lord“.

Nun kamen die heimlichen Stars des Abends zum Zuge, die16 Kinder des Kinderchors der Juraschule. Wie gewohnt stahlen sie den Erwachsenen gekonnt die Show, mit ihrer ansteckenden Freude am Singen. Natürlich durften Bewegung, Gesten und Percussion-Musik nicht fehlen, und so wunderte es niemand, dass sie mit dem Gospel „Rock my soul“ mit dem deutschen Text „Gottes Liebe ist so wunderbar“ und dem venezoalischen Weihnachtslied „Corramos, Corramos“ das Publikum im Sturm eroberten.

Nun durfte der gemischte Chor sein Können zeigen, was naturgemäß nach dem Kinderchor nie ganz leicht ist. Mit dem zeitkritischen Lied „Weihnachten“ in dem die Wirklichkeit mit der Erwartung der Heiligen Nacht verglichen wird begannen wir eindringlich unseren Part. Mit „Die Gott lieben, werden sein wie die Sonne“ und dem „Vater unser“ von Hanne Haller beendeten wir unseren Auftritt.

„Groß ist dein Name“, gemeinsam mit dem Akkordeonspielring Heuberg, der uns grandios begleitete endete das Konzert voluminös.

Vor der abschließenden Zugabe „Freude schöner Götterfunken“, die alle Mitwirkenden gestalteten, wurde Frau Anita Winz für 30 Jahre als Dirigentin des Akkordeonspielrings Heuberg geehrt. Der erste Vorstand Albert Weber bedankte sich für die tolle Arbeit von Frau Winz mit einem Blumenstrauß.