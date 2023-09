Gemeinsames Gebet und französischer Charme

Das Katholische Jugendreferat Tuttlingen–Spaichingen bietet jedes Jahr in den Sommerferien eine Fahrt nach Taizé, dem Wallfahrtsort für junge Menschen aus aller Welt an. Unzählige junge Menschen sitzen gemeinsam in einer Kirche auf dem Boden für das gemeinsame Gebet. Woche für Woche kann man diese Bild in Taizé erleben.

Im August durften auch 16 Jugendliche und junge Erwachsene aus dem Dekanat Tuttlingen–Spaichingen diese ganz besondere Gemeinschaft und Verbundenheit der dort lebenden Brüder erleben. Drei Gebete am Tag mit den bekannten „Gesängen aus Taizé“, KIeingruppengespräche und ein täglicher Arbeitsdienst gehören dort zum Alltag dazu.

Alle Teilnehmer*innen der Woche waren tief beeindruckt von dem ganz besonderen Flair in der französischen Idylle. Sie erlebten einen ganz besonderen Zusammenhalt und eine spirituelle Verbundenheit. Die Vorfreude ist bereits groß auf die nächste Fahrt nach Taizé im Sommer 2024.