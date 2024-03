Gemeinsames Fastenbrechen in der Moscheegemeinde Milli Görüs

Im Rahmen der abwechselnd in islamischen und christlichen Gemeinden Tuttlingens stattfindenden Friedenstreffen hat die Tuttlinger Milli-Görüs-Gemeinde zum Fastenbrechen eingeladen. Teilnehmer verschiedener christlicher und islamischer Gemeinden trafen sich am Spätnachmittag in der Moschee in der Kaiserstraße.

Imran Sakir hatte im Gebetsraum eine Präsentation zum Thema Ramadan vorbereitet und beantwortete kompetent Fragen zu dieser wichtigen Säule im Leben der Muslime. Bis zum Sonnenuntergang nehmen sie in diesem Monat weder feste noch flüssige Nahrung zu sich, um so Körper und Seele einer Reinigung zu unterziehen.

Selbst ausgefallene Fragen, wie die nach der Regelung für Muslime, die in der Nähe des Nordpols leben, wo im Sommer die Sonne nie untergeht, konnte er fachkundig beantworten.

Kurz vor Sonnenuntergang begab man sich zu Tisch zum Iftar, dem gemeinsamen Mahl, das während des Fastenmonats Ramadan von Muslimen nach Sonnenuntergang jeden Abend eingenommen wird. Bei Datteln, Suppe, Hauptgericht und leckeren Baklava zum Nachtisch ergaben sich viele Gespräche über religiöse Werte und Gebräuche, wobei sich immer wieder Gemeinsamkeiten der beiden Religionen ergaben.