Gemeinsam Gutes tun

In der besinnlichen Weihnachtszeit setzt die anyplace IT, der Experte für Unified Endpoint Management sowie Endpoint Security, ein Zeichen der Solidarität und des sozialen Engagements. Das Unternehmen, bekannt für seine hochwertigen IT-Dienstleistungen sowie -Lösungen, hat sich in diesem Jahr entschieden, die lokale Bildungslandschaft zu unterstützen.

Statt der üblichen Weihnachtsgeschenke für Kunden und Partner spendet die anyplace IT an den „Verein der Freunde und Förderer der Tuttlinger Gymnasien IKG & OHG“. Der Verein spielt eine zentrale Rolle in der Unterstützung der lokalen Bildungseinrichtungen. Durch die Förderung von Klassenfahrten, Gemeinschaftsprojekten und der individuellen Entwicklung von Talenten leistet der Verein einen unschätzbaren Beitrag zur Bildung sowie zum Zusammenhalt der Schüler.

„Es ist für uns eine Herzensangelegenheit, gerade in der Weihnachtszeit, etwas zurückzugeben. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, in die Zukunft unserer Region zu investieren, indem wir die Jugend unterstützen“, erklärt Rainer Röckle, der Geschäftsführer der anyplace IT. „Bildung ist ein Schlüsselfaktor für die Entwicklung unserer Gesellschaft und wir sind stolz darauf, unseren Beitrag zu leisten.“

Leah Hilzinger bedankt sich im Namen des Fördervereins: „Herzlichen Dank an die anyplace IT für die Spende. Wir freuen uns riesig. Dies ermöglicht uns, Projekte zu realisieren, die einen direkten Einfluss auf das Wohl unserer Schüler haben. Der Förderverein und alle Schüler der beiden Gymnasien sind für diese Unterstützung sehr dankbar.“

Mit dieser Spendenaktion unterstreicht die anyplace IT ihr Engagement für die Region und die Bedeutung von Bildung sowie gesellschaftlicher Verantwortung. Das Unternehmen bekräftigt sein langfristiges Ziel, einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft zu nehmen und gleichzeitig den Fokus auf die Bedeutung von sicherer sowie moderner IT-Infrastruktur zu lenken.