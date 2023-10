Gemeindeausflug zur Landesgartenschau nach Balingen

Am Sonntag, 17. September, trafen sich früh morgens rund 30 Personen vor der Immanuelkirche Trossingen, um gemeinsam mit dem Bus zum Gottesdienst in die Baptistengemeinde nach Zillhausen zu fahren.

Der Gottesdienst dort stand unter dem Motto „Einer trage des anderen Last“.

Nach einem Kirchkaffe mit vielen Gesprächen ging es weiter zur Waldschenke an den Schömbergsee. Dort konnten die Teilnehmer an einer langen Tafel in einem Wintergarten ein sehr schmackhaftes Essen einnehmen.

Um ewa 14 Uhr ging es dann weiter nach Balingen zur Landegartenschau. Dort wurde für jeden etwas geboten: Einige lauschten den Konzerten, die am Eingang des Geländes stattfanden, andere haben die vielfältigen Blumen genossen und manche gingen nach einem kurzen Besuch der Landesgartenschau eher in die Innenstadt von Balingen. Die Familien mit Kindern haben sich auf den sehr phantasievollen und wunderschönen Kinderspielplätzen oder den Theatervorführungen aufgehalten. Es war wunderbares Wetter, für den Ausflug sehr angenehm.

Gegen 17.30 Uhr sind die Teilnehmer voller Eindrücke und sehr entspannt in Trossingen eingetroffen. Es war mal wieder ein wunderbarer Tag in schöner Gemeinschaft.