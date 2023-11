Gemeinde Neuhausen ob Eck ehrte Blutspender

Mit einer Blutspenderehrung hat die jüngste Neuhauser Gemeinderatssitzung begonnen. Bürgermeisterin Marina Jung dankte den Blutspendern, die sich dem Dienst am Nächsten zur Verfügung stellen. Für die DRK Bereitschaft Schwandorf war Bereitschaftsleiter Elmar Müller bei der Ehrung dabei und bedankte sich ebenfalls bei allen Spendern. In ihrem Grußwort bezeichnete Jung die Spender als Vorbild für alle Menschen in der Gesellschaft. „“Sie wissen, wie wichtig es ist, sich einzubringen“, fügte Jung hinzu. Auch den ehrenamtlichen Helfern bei den Blutspendeterminen gelte ein besonderer Dank. Abschließend bedankte sich Bürgermeisterin Marina Jung auch im Namen des Gemeinderates für die unentgeltliche Blutspende und ehrte alle anwesenden Jubilare mit einem Präsent, einer Urkunde und einer Ehrennadel.

Nachfolgende Personen wurden geehrt:

Für 10-maliges Blutspenden: Jana Schmid und Jannik Seeh.

Für 25-maliges Blutspenden: Monique Kohler-van Hees, Tobias Schad und Roland Schlegel.

Für 50-maliges Blutspenden: Anja Haug, Thomas Hillers, Brigitte Rimmele, Christina Schiele und Gerhard Wegmann.