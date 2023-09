Gelungenes Grillfest der Gartenfreunde Aldingen

Die Gartenfreunde Aldingen haben am Sonntag, 3. September, zum „Tag des Gartens“ in ihre Mustergartenanlage „Nettenbergle“ eingeladen. Gekommen sind die Gäste in Scharen, um das Fest bei schönstem Sommerwetter zu genießen.

Michael Adam und der Organisator der Donauschwaben hatten das Grillteam bestens organisiert. Musikalisch begleitet vom Original Banater Echo unter der Leitung von Manfred Ehmann und dem Musikverein Aldingen unter der Leitung von Karl Jung, war es ein sehr genüsslicher Sommertag.

Zu Besuch waren die Gartenfreunde Spaichingen mit rund 15 Personen zusammen mit ihrer Vorsitzenden Stephanie Apholz und der ehemalige Vorsitzende Werner Bronner mit Gattin aus Trossingen. Auch dieses Jahr kam Karin Korb vom Aldinger Seniorenzentrum mit etwa zwanzig Personen und genossen das sonnige Vergnügen.

Helmut Geiger, der seit 45 Jahren der 1. Vorsitzende der Gartenfreunde Aldingen ist, war begeistert vom immer größeren Zugang der Bevölkerung, den er in der Gartenanlage begrüßen durfte. Ein starkes außergewöhnlich sonniges Wochenend–Programm der Aldinger Gartenfreunde.