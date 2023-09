Gelungenes 50er–Fest in Mahlstetten

Bei strahlendem Sonnenschein feierten 27 Mahlstetter Jubilare der Jahrgänge 1973, 63, 53, 43 und 1933 das traditionelle 50er–Fest. Nach dem Gedenken an die verstorbenen Jahrgänger in Aggenhausen feierte Pater Ankit den Festgottesdienst in der Pfarrkirche, musikalisch mitgestaltet vom Kirchenchor, Solist Harold Merkx und Organist Volker Schweizer. Beim Stehempfang vor der Kirche wurden viele Erinnerungen ausgetauscht, bevor es zum gemeinsamen Festessen in die Lippachmühle ging. Auf dem Foto sind die 50er–Jubilare Monika Scheibner, Rosi Schlecht, Martin Gentner, Alexandra Specker und Karin Kehl.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.