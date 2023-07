Gelungener Tagesausflug zum Lüner See

35 erwartungsfrohe Wanderfreunde folgten dem Ausflugsvorschlag von Werner Hiestand. Der schöne Lüner See im Brandner Tal war das Ziel.

Nach einem frühen Start erreichte der volle Bus erfreulich schnell das Ziel. Mit der neuen Kabinenbahn ging es in fünf Minuten auf 1970 Meter hoch zur Bergstation. Bei Sonnenschein und kräftigem Wind entschieden sich zahlreiche Teilnehmer für die Umrundung des Sees und eine zünftige Jause in der Alpe am Südufer.

Die fünfjährige Eva gab das Tempo vor und als erste erreichte sie stolz die Passhöhe des Wanderweges. Dicht darauf folgten die 86–jährige Christa A. sowie Kurt Hoffmann, der langjährige Schrift– und Kassenführer und Gottfried Prehofer, einer der beiden neuen Vorsitzenden des Schwarzwaldvereins Immendingen.

Die wunderbare Aussicht auf die Berge, der leuchtend blaue See und die hochsommerliche Pracht der Alpenblumen faszinierte auch die Fotografen. Kein Wunder, dass der Lüner See bei einer Umfrage des ORF 2019 als schönster Platz Österreichs genannt wurde. Nach über sechsstündigem Aufenthalt steuerte der Bus entlang des schweizerischen Bodenseeufers wieder die Heimat an. Im August folgt die Viertagesfahrt nach Tirol.