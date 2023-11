Geistliche Abendmusik in Aldingen mit großer Resonanz

Wäre es nicht der 12. November gewesen, hätte es auch Heiligabend sein können. Selbst die Empore der Mauritiuskirche war an diesem Abend gut gefüllt. Die Chöre der Evangelischen Kirchengemeinde Aldingen hatten zur Geistlichen Abendmusik eingeladen und die Besucher erwartete ein vielfältiges Programm an erlesenen Stücken. Zum Schmunzeln verleitete Pfarrer Oliver Helmers, der den Choral „Wer nun den lieben Gott lässt walten“ ankündigte. Er ging dabei auf die Entstehung des Liedes ein. Georg Neumark war geflohen, krank und arbeitslos, als ihm göttliche Hilfe sehr irdisch zugutekam: Ein Hauslehrer hatte sich an Silvester so sehr betrunken, dass der 20-jährige Neumark dessen Stelle bekam. Fröhlich konnte er dichten: „Wer nur den lieben Gott lässt walten und hoffet auf ihn allezeit, den wird er wunderbar erhalten in aller Not und Traurigkeit.“

Das Publikum wurde von den einfühlsamen Klängen des Kirchenchores und des Posaunenchors begrüßt, ehe die Komposition „Herr, deine Güte ist unvorstellbar weit“ von dem Komponisten Jochen Rieger, dem Bruder des Aldinger Hausarztes Gerd-Ulrich Kirn, die Herzen berührte. Zwischen den Stücken wurde eine Lesung von Psalm 100 eingeflochten, die das Publikum in eine besinnliche Atmosphäre versetzte. Der Vers „Erkennt dass Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, zu Schafen seiner Weide“ korrespondierte mit den Zeilen aus Bernard Kleins „Der Herr ist mein Hirt“. Helmut Lammels „Friede mit euch“ war ein weiterer Höhepunkt. Uschi Buddatschs beeindruckendes Sopransolo in „Komm, Trost der Welt“ von Christian Lahusen rührte die Zuhörer, während die Instrumentalisten mit Werken wie „Bevor des Tages Licht vergeht“ von Leo Langer die Kirche mit ihrem Können erfüllten.

Nach der Ehrung langverdienter Sänger durch Martin Berner, dankte Pfarrer Helmers der Kirchenchorleiterin Conny Bossert und dem Dirigenten des Posaunenchors, Christian Vosseler, für die herausragende Arbeit. Der Abend fand seinen feierlichen Abschluss mit Clement Scholefields „Der Tag, mein Gott, ist nun vergangen“. Die Geistliche Abendmusik glich einer Reise durch die reichhaltige Welt der geistlichen Musik. Ein Abend, der die Herzen der Zuhörer berührte und die tiefe Bedeutung und Schönheit dieser Stücke in einer ehrfürchtigen Atmosphäre erlebbar machte.