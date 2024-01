Normalerweise steht die Grundschule in Geisingen samstags leer - am vergangenen Samstag summten viele Klassenzimmer von Gesprächen, Debatten, ja , auch Lachen. Anlass: Der Landesschülerbeirat (LSBR) hatte zu seinem turnusmäßigem Kongress eingeladen - und viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen, aus allen Teilen des Landes und von allen Schultypen.

Was technisch nicht ganz einfach war, denn ein Großteil der junge Leute hatte mit dem Zug kommen wollen; da war dann der Lokführer-Streik vor. Und doch haben es fast alle geschafft, haben auf die Schnelle Mitfahrgelegenheiten und Busse organisiert und waren pünktlich in der Donau-Stadt. Die Notfallpläne funktionierten.

Mietrecht und Wohnungssuche

In der Stadthalle fand der Kongress statt; doch nicht zuletzt die angrenzende Sporthalle und die benachbarte Schule bildeten den perfekten Dreiklang, der einen reibungslosen Ablauf garantierten. In der Stadthalle fanden die beiden Podiumsdiskussionen und die abendliche Disco statt, und in der Turnhalle waren die Matratzenlager für die Übernachtung eingerichtet; tagsüber fanden dort Sportkurse statt. In die Klassenzimmer der Schule wiederum zogen mehrere Workshops mit Themen wie einer großen Bandbreite an Themen - hier der mit einer Vorbereitung aufs Älterwerden, etwa mit einem Anzug, der den gebrechlichen Körper eines alten Menschen simuliert, da Informationen über Steuerrecht. Oder ein Vortrag, der Handfestes zum Lebensabschnitt bot, wenn junge Menschen nach der Schule das Elternhaus verlassen, um etwa in einer anderen Stadt zu studieren: Was muss ich da bei der Suche nach einer Unterkunft beachten? Was im Mietrecht?

Der Landesschülerbeirat ist die gesetzlich und demokratisch legitimierte Vertretung der Schülerinnen und Schüler aus Baden-Württemberg. Gegründet 1994 zur Beratung des Kultusministeriums, übernimmt er heute vielfältige Aufgaben und beschäftigt sich mit vielen schülerrelevanten Themen wie Nachhaltigkeit, Vielfalt oder Inklusion. Er vertritt alle Schultypen von der Grundschule bis zum Gymnasium oder Beruflichen Schulen.

Lehrpläne sinnvoll gestalten

In Geisingen standen in diesem Jahr vor allem gymnasiumsorientierte Themen im Fokus. Das lag an einer zentralen Frage, erläutert LSBR-Vorsitzender Berat Gürbüz aus Biberach an der Riß: Wenn die G9-Züge in der Fläche wieder eingeführt werden - wie sollten dann die Curricula aussehen? Wie sollten die Lehrpläne sinnvoll gestaltet sein, welche Themen sollten wie gewichtet sein? Einer der Vorschläge: Mehr praxisorientierter Unterricht zum Finanzwesen und Wirtschaft, weniger Religionsstunden.

Der Schülerbeirat arbeitet dem Kultusministerium in Stuttgart zu, muss bei vielen Diskussionen angehört werden. Der Kontakt zur Politik ist also eng, deshalb waren zwei große Events auch politiknah: Einmal ein Podiumsevent mit Bildungsstaatssekretärin Sandra Boser, die die erkrankte Ministerin Theresa Schopper vertrat, tags drauf eine Diskussion mit den bildungspolitischen Sprechern der Landtagsfraktionen. Die sich im übrigen allesamt offen für G9 zeigten, in der Regel als Wahlmöglichkeit.

Ein gut frequentierter Workshop thematisierte die Themenkreise Jugendarbeit / Jugendvertretung in einer Kommune. Und siehe da: Die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigten sich in einer Umfrage zur Situation in ihren Herkunftsorten durchweg positiv. Um Schulnoten zur Situation vor Ort gebeten, lautete die schlechteste Note „vier“, viele bewerteten ihre Heimatgemeinde mit einer „zwei“: „Eigentlich haben wir doch alles!“ Aufruhr sieht anders aus.